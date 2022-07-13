Папа назначил трёх женщин в Департамент по делам епископов

13 июля Папа Франциск назначил трёх женщин членами Департамента по делам епископов: генерального секретаря Губернаторства Града Ватикан монахиню из Конгрегации сестер-францисканок Евхаристии Раффаеллу Петрини, бывшую генеральную настоятельницу Дочерей Марии Помощницы Христиан сестру Ивонн Ренгот и Марию Лию Дзервино, президента Всемирного союза женских католических организаций. Сообщает русская служба Vatican News.

Новыми членами ватиканского ведомства были избраны кардиналы: епископ Стокгольма Андерс Арборелиус, архиепископ Манилы Хосе Адвинкула, архивариус и библиотекарь Святой Римской Церкви Жозе Толентину Мендонса, генеральный секретарь Синода епископов Марио Грек, а также епископы, о кардинальском назначении которых было объявлено недавно: префект Департамента богослужений и дисциплины Таинств архиепископ Артур Рош, префект Департамента по делам духовенства архиепископ Лазарь Ю Хён-шик, архиепископ Марселя Жан-Марк Ноэль Авелин и епископ Комо Оскар Кантони.

Сотрудниками Департамента по делам епископов были также назначены архиепископ Сплит-Макарска Дражен Кутлеша, секретарь бывшего Папского совета по культуре епископ Пол Десмонд Тай, настоятель аббатства Святого Павла вне Стен и апостольский администратор аббатства Монтекассино о. Дом Донато Ольяри.

Неделю назад в интервью агентству Reuters Папа Франциск говорил о своём намерении впервые назначить женщин, которые непосредственно будут вовлечены в процесс выбора епархиальных пастырей.