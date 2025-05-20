Папа назначил специального посланника на празднование 350-й годовщины явления Святейшего Сердца Иисуса

В понедельник 19 мая Папа Лев XIV назначил кардинала Франсуа-Ксавье Бустильо, епископа Аяччо на Корсике, своим специальным посланником на заключительных торжествах по случаю 350-й годовщины явления Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок.

56-летний кардинал Франсуа-Ксавье Бустильо OFMConv является епископом Аяччо, столицы французского острова Корсика.

В ознаменование нынешней большой юбилейной даты в Католической Церкви празднуется Юбилей Святейшего Сердца Иисуса. Он начался 27 декабря 2023 года и завершится 27 июня 2025 года в день Торжества Святейшего Сердца Иисуса.

Центром празднования в этом году станет монастырь сестер Посещения во французском городе Паре-ле-Моньяль (верхнее фото), в котором жила св. Маргарита Мария Алакок.

Ранее при содействии Святейшего Престола и санктуария в Паре-ле-Моньяль в 2024 г. был организован конгресс, посвященный духовности Сердца Иисуса.

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Напомним, что в Преображенской епархии в Новосибирске по этому случаю 31 мая и 1 июня 2025 года также состоится конференция «Почитание Святейшего Сердца Иисуса и практика духовного возмещения в традиции Католической Церкви», на которой всем желающим будет предоставлена возможность познакомиться с духовностью Святейшего Сердца: историей и развитием, энцикликой «Dilexit nos» и живыми свидетельствами дел милосердия.