Юбилей-2025: в Новосибирске пройдет конференция о Почитании Святейшего Сердца Иисуса
Дорогие братья и сестры!
В ознаменование 350-ой годовщины явления Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок, в Католической Церкви празднуется Юбилей Святейшего Сердца Иисуса. Он начался 27 декабря 2023 года и завершится 27 июня 2025 года в день Торжества Святейшего Сердца Иисуса.
В Преображенской епархии, по этому случаю, 31 мая и 1 июня 2025 года состоится конференция «Почитание Святейшего Сердца Иисуса и практика духовного возмещения в традиции Католической Церкви».
Место проведения – кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске.
Конференция начнется 31 мая, в субботу, в 9:00 открытием выставки, посвященной почитанию Святейшего Сердца Иисуса, и продлится до 17:30.
1 июня, в воскресенье, во время Святой Мессы (11:00) состоится освящение храмового образа Сердца Иисуса, а в завершении прозвучит концерт духовной музыки, организованный религиозным центром духовного развития «Иниго».
Предоставляется возможность познакомиться с духовностью Святейшего Сердца: историей и развитием, энцикликой «Dilexit nos» и живыми свидетельствами дел милосердия.
Приглашаем принять участие в этой конференции лиц, интересующихся или желающих познакомиться с почитанием Святейшего Сердца Иисуса.
Участникам, в случае необходимости, предоставляется возможность оплаты половины стоимости проезда.
Просьба сообщить об участии в конференции до 20 апреля 2025 года
Контактное лицо:
С. Татьяна Авдокушина, MSC
Whatsapp: +79039394949
Электронная почта: amgsscj@yandex.ru
АФИША МЕРОПРИЯТИЯ:
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна