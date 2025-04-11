Юбилей-2025: в Новосибирске пройдет конференция о Почитании Святейшего Сердца Иисуса

Дорогие братья и сестры!

В ознаменование 350-ой годовщины явления Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок, в Католической Церкви празднуется Юбилей Святейшего Сердца Иисуса. Он начался 27 декабря 2023 года и завершится 27 июня 2025 года в день Торжества Святейшего Сердца Иисуса.

В Преображенской епархии, по этому случаю, 31 мая и 1 июня 2025 года состоится конференция «Почитание Святейшего Сердца Иисуса и практика духовного возмещения в традиции Католической Церкви».

Место проведения – кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске.

Конференция начнется 31 мая, в субботу, в 9:00 открытием выставки, посвященной почитанию Святейшего Сердца Иисуса, и продлится до 17:30.

1 июня, в воскресенье, во время Святой Мессы (11:00) состоится освящение храмового образа Сердца Иисуса, а в завершении прозвучит концерт духовной музыки, организованный религиозным центром духовного развития «Иниго».

Предоставляется возможность познакомиться с духовностью Святейшего Сердца: историей и развитием, энцикликой «Dilexit nos» и живыми свидетельствами дел милосердия.

Приглашаем принять участие в этой конференции лиц, интересующихся или желающих познакомиться с почитанием Святейшего Сердца Иисуса.

Участникам, в случае необходимости, предоставляется возможность оплаты половины стоимости проезда.

Просьба сообщить об участии в конференции до 20 апреля 2025 года

Контактное лицо:

С. Татьяна Авдокушина, MSC

Whatsapp: +79039394949

Электронная почта: amgsscj@yandex.ru