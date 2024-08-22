Папа назначил Ординария для армяно-католиков Восточной Европы

Папа Франциск назначил новым Ординарием католиков армянского обряда Восточной Европы протоиерея Геворга Норатункяна, который до настоящего времени занимал должность Патриаршего викария Патриаршей Конгрегации Бзоммара и настоятеля монастыря Бзоммар. Кандидат в архиепископы получил титульную архиепископскую кафедру Севастии.

Геворг Норатункян родился 16 ноября 1968 года в Алеппо, Сирия. В юном возрасте поступил в Монастырь Бзоммара. Учился на факультете философии и теологии в Папском колледже Левонян в Риме.

В 1997 году получил степень лиценциата в области педагогических наук в Папском Салезианском университете. 20 августа 1995 года он был рукоположен в сан священника в Алеппо, став членом Конгрегации Патриаршего духовенства Бзоммара.

За свою карьеру он занимал различные должности, в том числе проректора и ректора семинарий, настоятеля армяно-католического прихода в Москве, апостольского администратора Патриаршего Экзархата Иерусалима и Аммана, а также приходского священника общины католиков армянского обряда в Лионе, Франция.

Восточноевропейский Ординариат католиков армянского обряда был создан в 1991 году и охватывает верующих Армении, Грузии, России, Украины и Восточной Европы (кроме Польши, Румынии и Греции). Поместье Ординариата находится в Гюмри, Армения. По данным на 2021 год, в Ординариате насчитывалось 618 тысяч верующих, которым служили 18 священников.



По материалам Vatican News