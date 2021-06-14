Папа назначил нового префекта Конгрегации по делам духовенства

После Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств последовала смена руководства в Конгрегации по делам духвоенства — по итогам апостольской визитации названного ватиканского ведомства. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа Франциск принял отставку – в связи с достижением преклонного возраста – кардинала Беньямино Стеллы, префекта Конгрегации по делам духовенства, и назначил на эту должность 69-летнего епископа Тэджона (Южная Корея) Лазаря Ю Хён-шика, который принимал Папу Франциска у себя в епархии во время апостольского визита в августе 2014 года.

Епископ Лазарь Ю Хён-шик управляет епархией Тэджона с 2003 года (первые два года – в качестве вспомогательного епископа). Он возглавлял также Комитет по миротворчеству, действующий при Корейской епископской конференции, и четыре раза побывал с визитом в Северной Корее.