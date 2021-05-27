Назначен новый префект Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств

Святейший Отец назначил префектом Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств архиепископа Артура Роша, ранее епископа Лидса и секретаря названной Конгрегации.

Пост секретаря, который занимал новоназначенный префект, теперь займет епископ Тортоны монсеньор Витторио Франческо Виола, а заместителем секретаря в сане епископа с титулярной кафедрой в Ротдоне назначен монсеньор Аурелио Гарсиа Марсиас, ранее начальник отдела в лоне Конгрегации, сообщает Vatican News.

Артур Рош родом из Англии. В 1975 году он был рукоположен в священники Лидской епархии. До переезда в Рим — с 2004 по 2012 гг. — был епископом Лидса, а до этого — с 1996 по 2001 гг. — занимал пост генерального секретаря Конференции епископов Англии и Уэльса.

Архиепископ Рош является опытным литургистом, проработавшим десять лет в качестве председателя Международной комиссии по английскому языку в литургии (ICEL), большая часть его служения включает в себя надзор за переводами литургических текстов с латинского оригинала на национальные языки.

Должность префекта Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств оставалась вакантной с 20 февраля 2021 года, когда Папа Франциск принял отставку предыдущего главы Конгрегации кардинала Робера Сара.