Папа назначил нового архиепископа Манилы

В четверг Папа Франциск огласил имя нового архиепископа в столице Филиппин. Таким образом кардинал Хосе Фуэрте Адвинкул из Каписа стал преемником кардинала Луиса Антонио Тагле, которого в конце 2019 года Папа назначил префектом Конгрегации евангелизации народов.

Престол Манилы был вакантным более 15 месяцев. В течение этого времени Апостольским администратором в Маниле был епископ-помощник архиепархии Бродерик Пабилло.

Хосе Фуэрте Адвинкула родился 30 марта 1952 года в Думалаге, в Каписе, в регионе Западные Висайи (Филиппины). После учебы в начальной школе в Думалаге он поступил в семинарию Пия X в Рохас-Сити. Впоследствии посещал курсы богословия в Папском и Королевском университете св. Фомы в Маниле.

Получив богословское образование в Маниле, в 1976 году он был рукоположен в священники. 14 апреля 1979 года был назначен духовником, а также профессором и деканом семинарии Св. Пия X. Впоследствии начал изучать психологию в Университете Де Ла Саль в Маниле и каноническое право в Королевском университете св. Фомы в Маниле и в Папском университете Сан-Томмазо д’Аквино-Ангеликум в Риме, получив в итоге степень лиценциата по каноническому праву.

Вернувшись на Филиппины, служил в семинарии Вигана, Нуэва Сеговия и региональной семинарии Яро. В 1995 году был назначен ректором семинарии Св. Пия X в Каписе, а также служил судебным викарием в той же архиепископии. В 1999 году был назначен приходским священником св. Фомы из Вильянуэва-а-Дао.

Св. Папа Иоанн Павел II назначил Адвинкулу епископом города Сан-Карлос 25 июля 2001 года, совершив хиротонию 8 сентября того же года. Через 10 лет Папа Римский Бенедикт XVI сделал его архиепископом провинции Капис.

Папа Франциск назначил архиепископа Хосе Фуэрте Адвинкулу кардиналом на консистории 28 ноября 2020 года.

Архиепархия Манилы, к которой относятся 3 миллиона католиков в более чем 80 приходах, является крупнейшей на Филиппинах. Церковная провинция Манилы включает 9 суфражистских епархий. 6 февраля Манильская архиепархия отметила 442 года своего пребывания в качестве епархии. Она была основана 6 февраля 1579 года как суфражистская епархия церковной провинции Мексики, охватывающей колонии Испании в Азии.