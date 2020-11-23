Папа напомнил о сороковой годовщине катастрофического землетрясения в Ирпинии

Приветствуя паломников после чтения молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 22 ноября, Святейший Отец упомянул о сороковой годовщине катастрофического землетрясения, эпицентр которого находился в Ирпинии. В результате катастрофы погибли почти 3000 человек. Это было одно из самых мощных землетрясений, зафиксированных на территории Италии.

«Это драматическое событие, раны которого – даже материальные – ещё не зажили полностью, подчеркнуло щедрость и солидарность итальянцев.

Доказательством этого являются побратимские отношения между городами, пострадавшими от землетрясения, и северными и центральными городами страны, связи между которыми существуют до сих пор.

Эти инициативы помогли пройти трудный путь восстановления и, прежде всего, способствовали братству между различными общинами полуострова», – сказал Папа.

В заключение Святейший Отец приветствовал римлян и паломников из других городов и стран, которые, несмотря на нынешние трудности, пришли на площадь Святого Петра. Епископ Рима обратился со словами поддержки к семьям, переживающим экономические трудности из-за потери работы в связи с пандемией.



Источник: Vatican News