Папа намерен включить двух женщин в комиссию по избранию епископов

Папа Римский Франциск собирается назначить двух женщин в состав комиссии, выбирающей кандидатов в епископы, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

В опубликованном интервью агентству Reuters Папа заявил, что собирается «дать женщинам возможность» участвовать в управлении Церковью. «Две женщины будут назначены в комиссию, отвечающую за избрание епископов в Департаменте по делам епископов», – сообщил понтифик.

Конгрегация по делам епископов недавно была переименована в дикастерию по делам епископов во исполнение Апостольской конституции Папы Франциска Praedicate evangelium. Этот документ дает любому члену Католической Церкви право занимать должности, в том числе руководящие, в дикастериях Римской Курии и других ватиканских институтах.

В ответ на вопрос интервьюера, какие именно ватиканские учреждения мог бы возглавить мирянин или мирянка, Папа назвал Дикастерию культуры и образования и Апостольскую библиотеку.

Дикастерия была создана конституцией Praedicate evangelium вместо упраздненных Папского совета по культуре и Конгрегации католического образования.

Право назначения новых епископов в Католической Церкви – прерогатива Папы. Как правило, апостольский нунций в каждой стране передает рекомендации и документы относительно потенциальных кандидатов в Ватикан, после чего в дикастерии по делам епископов проходит обсуждение кандидатур и голосование, результат которого представляется понтифику.

Папа Франциск уже назначил нескольких женщин на руководящие должности в Ватикане. В 2016 году сестра-силезианка Алессандра Смерилли стала заместителем секретаря дикастерии по содействию целостному развитию человека. Барбара Ятта была назначена директором Музеев Ватикана в 2017 году.

Французская монахиня Натали Беквар в 2021 году была назначена заместителем секретаря синода епископов. Монахиня из Конгрегации сестер-францисканок Евхаристии Раффаелла Петрини в 2021 году стала генеральным секретарем Губернаторства Града Ватикана.

Не так давно кардинал Кевин Фаррелл, перфект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни, пошутил на эту тему, предположив, что он – последний священнослужитель, руководящий этим учреждением, пишет Vatican News.