Папа — молодым паломникам: лукавый счастлив, когда мы сплетничаем и ссоримся

Утром 20 мая Папа Франциск встретился на площади Святой Марфы в Ватикане с 900 подростками из архиепархии Генуи, которые недавно приняли Таинство Миропомазания или к нему готовятся, сообщает Vatican News.

В начале встречи Святейший Отец пожелал юным паломникам приятного пребывания в Вечном городе:

«Знакомьтесь, гуляйте, ходите в сады, здесь очень много прекрасного. Главное, будьте едины, не ссорьтесь между собой. Знаете, кто изобрёл ссору?»

Гости хором ответили: «дьявол», и Папа Франциск подчеркнул, что именно дьявол хочет, чтобы люди враждовали, ведь тогда лукавый счастлив. Однако «мы должны быть друзьями и никогда не ссориться».

Далее Святейший Отец обратил внимание ребят на пагубность сплетен:

«Сплетни – отвратительная вещь. Злословя, люди теряют собственное достоинство, потому что занимаются тем, что пачкают других. Сплетничать – это пачкать других».

Папа Франциск посоветовал молодёжи «действенное лекарство» от искушения посплетничать о других: нужно прикусить язык, и «тогда ты уже не сможешь заняться пересудами».

После встречи с Епископом Рима юные паломники из архиепархии Генуи направились в Сады Ватикана, где приняли участие в катехизических занятиях.