Папа на встрече с духовенством Венгрии: ответы приходят от дарохранительницы, а не от компьютера (+ ФОТО)

Вечером 28 апреля, в первый день апостольского визита в Венгрию, Папа Франциск встретился в конкафедральном соборе Святого Стефана в Будапеште с епископами, пресвитерами, монашествующими и семинаристами. Передает русская служба Vatican News.

В своём обращении Епископ Рима призвал поместную Церковь всегда взирать на Христа и свидетельствовать о Нём, ибо «Он – наше будущее», и наша жизнь – в Его руках. Нужно распознавать знамения Бога в окружающем мире, наполненном пастырскими вызовами, и смотреть на современность пророческим взглядом. В этом контексте Папа предостерёг людей Церкви от мрачного прочтения настоящего в духе «пораженчества», а также от наивного конформизма, который заставляет полагать, что «в принципе всё хорошо, и нужно лишь приспособиться».

Опираясь на евангельскую притчу о смоковнице (см. Мк 13,28-29), Святейший Отец призвал христиан быть открытыми к эпохальным вызовам и переменам и видеть в них «плодоносное растение», указывающее на времена грядущего пришествия Господа. Однако нынешнее время необходимо «возделывать»: истолковывать его, сеять семена Евангелия, обрезать мёртвые ветви зла и приносить плоды. Пророческая восприимчивость, по словам Папы, означает распознавание знаков Бога в современных вызовах: необходимо видеть всё в свете Евангелия, не поддаваясь мирской суете.

Святейший Отец отметил, что христианская община Венгрии сталкивается с распространением секуляризма и его последствиями, которые угрожают целостности и красоте семьи, приобщают молодёжь к материализму и гедонизму, поляризуют дебаты по новым вопросам. Эти вызовы могут стать благоприятной возможностью для христиан, поскольку они укрепляют веру и помогают углубить понимание некоторых вопросов через поиск новых путей, инструментов и лексикона. Цитируя Бенедикта XVI, Папа напомнил, что «секуляризация всегда означала глубокое освобождение Церкви от форм мирской жизни».

Епископ Рима также упомянул чрезмерную нагрузку на священников: требования приходской и пастырской жизни многочисленны, число пресвитеров сокращается, «зачастую они в преклонном возрасте и с некоторыми признаками усталости». Поэтому и пастыри, и миряне должны почувствовать ответственность за решение этой ситуации «прежде всего в молитве, ибо ответы приходят от Господа, а не от мира, от дарохранительницы, а не от компьютера». Необходимо новое рвение в заботе о призваниях и поиск новых путей для молодёжи, чтобы она последовала за Иисусом, в том числе, посвятив себя Богу особым образом. Святейший Отец поблагодарил диаконов и катехизаторов за их «решающую роль в передаче веры молодым поколениям», а также всех наставников, которые щедро трудятся в сфере католического образования.

Епископ Рима подчеркнул важность единства в католических общинах и необходимость живого свидетельства о братстве. Темы церковной жизни, политики или социальных проблем могут поляризовать людей Церкви и привести к разделениям: нужно уметь преодолевать идеологические разногласия, трудясь вместе в винограднике Господнем. По словам Папы, пресвитеры должны являть Народу Божьему лик Небесного Отца и создавать «семейный дух», избегая жёсткости и относясь к другим с милосердием и состраданием. Пастыри призваны нести утешение Господа в ситуациях боли и нищеты, пребывая рядом с гонимыми христианами, мигрантами и всеми нуждающимися. У Церкви Венгрии есть примеры святых Мартина и Стефана: образцы святости, которым следует подражать особенно в сфере милосердия и заботы о бедных.

«Мы должны мечтать о Церкви, где умеют слушать друг друга, вести диалог, заботиться о слабейших; о Церкви, приветливой со всеми и смело несущей евангельское пророчество каждому».

В конце речи Папа Франциск поблагодарил венгерских пастырей за самоотверженное служение и вознёс молитву, дабы они с великой радостью шли по стопам своих великих свидетелей веры, всегда ориентируясь на Христа, Который есть наше будущее.