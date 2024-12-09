Папа на воскресной Мессе 8 декабря: Пресвятая Дева – соработница Бога в деле спасения (+ ФОТО)

Утром 8 декабря, в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы, Папа Франциск совершил Святую Мессу в Ватиканской базилике вместе с новыми кардиналами. Передает русская служба Vatican News.

В проповеди Святейший Отец размышлял над догматом о Непорочном зачатии, согласно которому Пречистая Дева была сохранена от первородного греха с самого момента зачатия. Это исключительное событие стало возможным благодаря искупительному замыслу Божьему через Иисуса Христа.

Папа Франциск представил жизнь Богородицы как удивительное путешествие. Будучи дщерью Божией, она с самого детства была исполнена благодати Святого Духа; ее детство и юность прошли в молитве и созерцании, послушании и смирении, подготовке к великому предназначению.

Далее Папа отметил роль Марии как Невесты Божией. Приняв весть Ангела, она стала соработницей Бога в деле спасения человечества, и её ответ «Да будет мне по слову Твоему» стал началом новой эры. Своим согласием Непорочная показала, что истинная любовь – это ответ на Божий призыв.

Святейший Отец остановился на образе Марии как Матери Божией, отметив, что материнство Девы было не только физическим, но и духовным. Мария всегда пребывала рядом со своим Сыном, поддерживая Его в земном служении: она учит нас терпению, состраданию и бескорыстной любви.

Папа подчеркнул, что Богородица является не только исторической фигурой, но и живым примером христианской жизни. Она показывает, что возможно достичь святости даже в этом падшем мире. «Мария – идеал, к которому мы должны стремиться, звезда, указывающая путь к Богу».

Святейший Отец призвал христиан обратиться к Матери Христа с молитвой о помощи в духовной жизни. Пречистая Дева является нашей заступницей перед престолом Божиим и всегда готова услышать наши молитвы и ходатайствовать за нас.

«Мы совершаем Евхаристию вместе с новыми кардиналами, – отметил Папа. – Я попросил этих братьев помогать мне в служении пастыря Вселенской Церкви. Они прибыли из разных уголков мира, носители единой многоликой Премудрости, чтобы внести вклад в развитие и распространение Царства Божьего. Давайте же особым образом вверим их заступничеству Матери Спасителя».