Папа на покое: ирреализм «бегства в чистую доктрину»

Продолжая тему недавнего интервью Папы Бенедикта немецкому журналу в связи с 70-летием его священства, информационый портал Св. Престола Vatican News опубликовал сегодня заметки своего главного редактора Андреа Торниелли на основе материалов Herder Korrespondenz и некоторых других изданий.

«Идея ʺбегства в чистую доктринуʺ кажется мне абсолютно нереалистичной». Богослов Йозеф Ратцингер, Папа на покое, письменно отвечает на вопросы немецкого ежемесячного журнала Herder Korrespondenz, и вновь создается впечатление, что он хочет отмежеваться от заинтересованных этикеток, которые на него нашили. В одной из фраз, прозвучавших в этом интервью, — на которую мало кто обратил внимание в цитатах и комментариях, — Бенедикт XVI утверждает: «Верующий – это прежде всего человек, который задается вопросами, человек, который должен непрерывно обнаруживать реальность веры за реалиями повседневной жизни и вопреки им. В этом смысле, мысль о ʺбегстве в чистую доктринуʺ представляется мне абсолютно нереалистичной. Доктрина, существующая только как своего рода резервация, отделенная от повседневного мира веры и ее потребностей, представляла бы в некоторым смысле отказ от самой веры. Доктрина должна развиваться в вере и отталкиваясь от нее, а не параллельно с ней». Слова Папы на покое, как это видно по продолжению интервью, являют лик Церкви, говорящей сердцем и духом, потому что Церковь, говорящая только посредством официоза доктрины или функциональности структур, в конце концов отдаляет, а не притягивает.

Уже в 2001 году, в книге-интервью с Петером Зеевальдом «Бог и мир», тогдашний кардинал-префект Конгрегации вероучения заявил: «Природа веры не такова, чтобы в определенный момент можно было сказать: у меня она есть, а у других нет… Вера остается путем. На протяжении всей нашей жизни она остается путем, и поэтому вера всегда находится под угрозой и в опасности. Для нее полезно отстраняться в этом мире от риска превращения в идеологию, удобную для манипуляций. От риска ожесточить нас и сделать неспособными разделять мысли и страдания брата, который сомневается и задается вопросами. Вера может созревать только в той мере, в какой она терпит и возлагает на себя, на всех этапах существования, томление и силу неверия, проходя сквозь него так, чтобы вновь стать путем для новой эпохи».

Это слова Бенедикта XVI, Папы «Двора язычников», которые он еще раз произнес в беседе с журналистами на борту самолета, направлявшегося в Прагу 26 сентября 2009 года. Он напомнил, что неверующий и верующий нуждаются друг в друге, а «католик не может довольствоваться тем, что у него есть вера, но он должен еще больше искать Бога и в диалоге с другими вновь узнавать Бога самым глубоким образом».

Верующий не знает абсолютно всё, но задается вопросами перед реальностью повседневной жизни; вера – это не обладание раз и навсегда, но путь и развитие, далекое от какого бы то ни было побега в доктрину, сведенную к некой отделенной от мира резервации. Верующий нуждается в вопросах и в сомнениях неверующего, чтобы не свести собственную веру к идеологии, к схеме. Богослов, кардинал, и затем Папа Бенедикт XVI неоднократно углублялся в эти темы. Тот же взгляд мы часто находим в словах его преемника Франциска. Например, в его диалоге со священниками и монашествующими в миланском кафедральном соборе 25 марта 2017 года: он призвал евангелизаторов быть свободными от результатов и не огорчаться из-за вызовов, с которыми Церкви приходится сталкиваться сегодня, и призвал остерегаться риска превратить веру в идеологию. «Вызовы позитивны, — сказал тогда Франциск, — потому что они побуждают нас расти. Это знаки живой веры, живой общины, которая ищет своего Господа с открытыми глазами и с открытым сердцем. То, чего мы должны опасаться, — это вера без вызовов, вера, которая считает себя полной, совершенной, не нуждаясь ни в чем другом… Полной, так, как будто все уже было сказано и сделано».

«Вызовы, — добавил тогда Папа Бергольо, — помогают вере не стать идеологией. Опасность идеологий есть всегда. Идеологии растут, расцветают, они растут, когда человек уверен, что его вера совершенна, — тогда она становится идеологией. Вызовы же спасают от замкнутого и оформленного мышления и открывают для более широкого понимания того, что было нам открыто».



Источник: Vatican News