Бенедикт XVI — Церкви в Германии: только вера освобождает

Бенедикт XVI предостерег своих соотечественников от «Церкви и доктрины без веры». В журнале Herder Korrespondenz была опубликована статья, основанная на интервью, которое Папа на покое дал журналисту Тобиасу Винстелу.

Папа-эмерит подчеркнул, что только вера освобождает человека от ограничений и тесноты его времени. «Доктрина должна развиваться, основанная на вере и исходя из веры, а не стоять где-то рядом», — заметил он. Потому что «учение, которое существовало бы лишь как заповедь, отделенное от повседневного мира веры и его нужд, в то же время было бы отречением от самой веры».

С его точки зрения, в Церкви необходимо различать «верующих и неверующих». Обращаясь к роли немецких епископов, Папа Ратцингер подчеркнул: «Пока официальные церковные тексты говорят только на уровне постановлений, а не сердца и духа, исход из мира веры будет продолжаться». Почетный Папа ожидает от людей Церкви «истинного и личного свидетельства веры».

Бенедикт XVI, уроженец Баварии, отмечал, что в церковных учреждениях — больницах, школах, благотворительных организациях — есть много людей, не разделяющих внутренней миссии Церкви; они занимают ведущие должности и, таким образом, во многих случаях затемняют миссию свидетельства в этих организациях.

По его словам, официальные тексты Церкви в Германии в основном написаны людьми, для которых вера является официальной. «В этом смысле я должен признать, что термин ‘официальная Церковь’ полностью относится к большинству официальных церковных текстов в Германии», — сказал 94-летний Папа Бенедикт XVI.

Интервью было взято немецким журналистом в одном из мюнхенских приходов в связи с 70-летием со дня рукоположения Йозефа Ратцингера во священники. Большая часть этого разговора посвящена воспоминаниям того времени, пишет Vatican News.