Открытие выставочного зала Ватиканской библиотеки. Папа: Церковь должна свидетельствовать о красоте (ФОТО)

5 ноября Папа Франциск торжественно открыл выставочный зал в Ватиканской апостольской библиотеке. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Первая экспозиция, организованная в новом пространстве, озаглавлена «Все человечество в пути». На ней представлены работы художника Пьетро Руффо, вдохновленные географическими картами. Выставка реализована при поддержке наследников американского предпринимателя и филантропа армянского происхождения Кирка Керкоряна.

В своей речи Папа Франциск сослался на Евангелие от Иоанна, в котором прилагательное kalos – «красивый» — употребляется исключительно по отношению к Иисусу и к Его миссии. Например, это слово появляется в христологическом определении, которое мы привыкли переводить как «добрый пастырь». В Евангелии от Матфея Иисус говорит также о красоте Своих учеников: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (5,16).

Красота – пояснил Папа – произрастает от корня добра, истины и справедливости, которые являются ее синонимами. Человеческое сердце нуждается не только в хлебе, но и в культуре, которая «приближает человека к его глубочайшему достоинству».

«Вот почему Церковь должна свидетельствовать о ценности красоты и культуры, вступая в диалог с той особенной жаждой бесконечного, которая свойственна человеку».

«Мир нуждается в новых картах, — сказал далее Папа, комментируя тему первой выставки, — картах, чтобы найти смысл братства, социальной дружбы и общего блага».

В конце своей речи Святейший Отец обратился к сотрудникам Апостольской библиотеки, поблагодарив их за незаметный труд и напомнив, что мы чаще ценим тех, кого видим, но есть множество людей, которые трудятся вдали от внимания публики.

«Прошу Господа о благословении для вас и для ваших семей и еще раз благодарю».



Фото — Vaticannews.va и Vatican.va