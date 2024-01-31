Папа на общей аудиенции в Ватикане 31 января: «Солнце да не зайдёт во гневе вашем» (+ ФОТО)

На общей аудиенции в среду, 31 января, Папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений о пороках и добродетелях, посвятив размышления гневу – особенно мрачному пороку, который трудно скрыть от других и порой невозможно удержать. Передает русская служба Vatican News.

Если гнев возникает на почве явной или предполагаемой несправедливости, отметил Папа, то часто он выплёскивается не на виновника, а на первого встречного. Некоторые мужчины умеют сдерживать гнев на работе, но становятся невыносимыми для домашних. По словам Епископа Рима, этот порок разрушает человеческие отношения: он выражается в неспособности принять отличия другого человека, особенно когда его жизненный выбор расходится с нашим. Гнев не ограничивается неправильным поведением, а «бросает в котёл всё»: негодование вызывает другой человек целиком – тон его голоса, его банальные повседневные жесты, образ мыслей и чувств.

Когда отношения достигают такого уровня деградации, отметил Святейший Отец, человек теряет ясность ума. Ведь одна из особенностей гнева заключается в том, что он не смягчается со временем. В таких случаях даже расстояние и тишина не в силах утихомирить бремя недопонимания, а лишь усиливают его. Именно поэтому апостол Павел советует христианам решать проблему немедленно и пытаться помириться: «Солнце да не зайдёт солнце во гневе вашем» (Еф 4,26). В противном случае гнев не позволит уснуть и заставит снова выдумывать причины и клеймить ошибки, «которые никогда не бывают нашими и всегда принадлежат другому».

Молитва «Отче наш», напомнил Папа Франциск, фокусируется также на человеческих отношениях, которые представляют собой «минное поле» и никогда не находятся в идеальной гармонии. В жизни приходится иметь дело со своими должниками, «но мы тоже не всегда любили всех в должной мере»: мы все грешники с «непогашенными задолженностями». Людям трудно быть вместе, если они не практикуют «искусство прощения», насколько это по-человечески возможно. Страшному пороку гнева, лежащему, по словам древних, «в основе войн и насилия», противостоит доброжелательность, открытость сердца, кротость и терпение. Хотя эмоции в какой-то степени бессознательны, мы всегда несём ответственность за свой неуправляемый гнев.

С другой стороны, «иногда полезно выплеснуть гнев правильным образом», отметил Папа, уточнив, что «если человек никогда не возмущается несправедливостью, если не чувствует внутренней дрожи, когда притесняют слабого, – такого трудно назвать человеком, и тем более христианином».

По словам Епископа Рима, существует такое понятие, как «святое негодование», и даже Иисус познал его несколько раз (см. Мк 3,5): «Он никогда не отвечал злом на зло, но в душе испытывал это чувство и в случае с торговцами в Храме совершил сильный и пророческий поступок, продиктованный не гневом, а ревностью о доме Господнем (см. Мф 21,12-13)».

В конце наставления Папа Франциск подчеркнул, что христиане должны находить, с помощью Святого Духа, правильную меру своим чувствам: «Эмоции нужно воспитывать так, чтобы они обращались к добру».