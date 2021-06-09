Папа на общей аудиенции: «Молитва – это дыхание жизни»

В конце общей аудиенции 9 июня Папа Франциск приветствовал паломников, собравшихся во Дворе святого Дамасия в Ватикане, и верующих из разных стран, которые следили за встречей через средства массовой коммуникации. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима напомнил, что в ближайшую пятницу 11 июня Церковь будет отмечать праздник Святейшего Сердца Иисуса, «в котором Божья любовь явила себя всему человечеству». Папа Франциск призвал каждого христианина с упованием взирать на Сердце Господа и часто повторять: «Иисус, кроткий и смиренный сердцем, преобрази наши сердца и научи нас всей душой любить Бога и ближнего».

В месяце июне, отметил Святейший Отец, мы можем ответить молитвой на призыв Иисуса прийти к Нему, принося с собой нашу усталость и обременённость: таким образом мы сможем обрести покой и научиться от Того, Кто есть «кроток и смирен сердцем» (Мф 11,29). Папа Франциск попросил верующих охватить их повседневные занятия непрестанной молитвой и приносить её как жертву, угодную Господу:

«Молитва – это дыхание жизни, и все мы призваны жить ею, чтобы молитва стала непрестанной. Она лежит в основе христианской жизни как дыхание, без которого не обойтись. Молитва жизненно необходима для здоровой и плодотворной христианской жизни. Давайте посреди наших будничных дел найдём время для духовных размышлений: пожертвуем Господу наши заботы, эмоции, надежды, равно как и жизнь всего мира. Тогда мы станем учениками по сердцу Христа. <…> Да поможет Господь нашему сердцу биться вместе с Его сердцем: да очистит Он наше сердце от всего земного, от гордыни и хаоса, от всего бесчувственного! Пусть Господь наполнит его Собой, дабы в любви Христа и в благоговении перед Ним наше сердце обрело покой».

Папа Франциск отметил, что в этот праздник Католическая Церковь в Польше будет праздновать столетие посвящения своего народа Святейшему Сердцу Иисуса, и епископы страны торжественно возобновят этот исторический акт. По этому случаю Святейший Отец призвал поляков проникнуться Божьей любовью и трудиться над созиданием цивилизации любви.

В конце встречи Епископ Рима заверил в своей молитвенной памяти стариков, молодёжь, больных и молодожёнов:

«Пусть Сердце Христа, источник любви, искупившей мир, всегда сопровождает и поддерживает вас. Я благословляю всех вас».