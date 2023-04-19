Папа на общей аудиенции 19 апреля: не убивают во имя Бога, но отдают за Него жизнь (+ ФОТО)

На общей аудиенции 19 апреля Папа Франциск продолжил цикл размышлений на тему апостольского порыва благовестников, посвятив катехизацию «сонму мучеников, людей всех возрастов, языков и народов, отдавших свою жизнь за Христа». Передает русская служба Vatican News.

После поколения апостолов они были в высшей степени «свидетелями» Евангелия, отметил Епископ Рима, напомнив, что первым из них стал диакон Стефан. Слово «мученичество» происходит от греческого μαρτυρία, т.е. свидетельство, показания, однако вскоре Церковь стала использовать слово «мученик» для обозначения того, кто свидетельствовал до пролития крови.

В этом контексте Папа Франциск процитировал фрагмент из проповеди Августина Блаженного, написанной по случаю праздника св. Лаврентия: «В Римской Церкви он исполнял функции диакона. Он был там служителем крови Христовой и там он пролил свою кровь во имя Христа. Св. апостол Иоанн полностью выразил тайну Вечери Господней, говоря: ‘Как Христос отдал жизнь за нас, так и мы должны отдавать свою жизнь за братьев’. Св. Лаврентий понял это, братья мои, он это понял и он это сделал; и то, что вкушал он за столом Господним, то и пожелал пожертвовать. Он любил Христа своею жизнью, он возлюбил Его своею смертью» (Слово 304).

Такими словами св. Августин объясняет духовный динамизм, который воодушевлял мучеников, отметил Папа и призвал верующих вспомнить обо всех мучениках, которые сопровождали жизнь Церкви: в наше время их больше, чем в первые века. Второй Ватиканский собор напоминает, что «мученичество, которым ученик уподобляется Учителю, добровольно принявшему смерть ради спасения мира, и сообразуется Ему через пролитие крови, почитается Церковью как драгоценнейший дар и наивысшее доказательство любви» (Lumen gentium 42). Мученики – в подражание Иисусу и силой Его благодати – превращают жестокость тех, кто отвергает Благую весть, в наивысший повод для любви, доходящей до прощения своих мучителей.

Хотя лишь немногим уготовано мученичество, отметил Папа, «все должны быть готовы исповедовать Христа перед людьми и следовать за Ним крестным путём среди гонений, которым Церковь подвергается всегда» (там же, 42). Мученики показывают, что каждый христианин призван к свидетельству жизни, даже если оно не доходит до пролития крови: ученик приносит себя в дар Богу и ближним, подражая своему Учителю.

Епископ Рима напомнил о христианском свидетельстве, присутствующем во всех уголках мира, и привёл в пример Йемен, «уже много лет израненный ужасной, забытой войной, которая привела к гибели множества людей и до сих пор заставляет страдать многих, особенно детей». Именно в этой стране были яркие свидетельства веры, такие как свидетельство сестёр-миссионерок милосердия, погибших от рук злоумышленников вместе со своими сотрудниками-мусульманами: «Свидетельство крови может объединить людей разных религий, и это трогает сердце. Никогда нельзя убивать во имя Бога, ибо для Него мы все братья и сёстры».

В конце общей аудиенции Папа Франциск призвал верующих молиться о даре неустанного евангельского свидетельства даже во времена скорби:

«Пусть все святые и священномученики будут семенами мира и примирения между народами ради более человечного и братского мира в ожидании полного проявления Царства Небесного, когда Бог будет всем во всём».

Приветствуя тысячи паломников, прибывших на площадь Святого Петра из разных стран мира, Папа сказал:

«Будем настойчиво пребывать в духовной близости и молитве о возлюбленной, измученной Украине, которая всё ещё терпит ужасные страдания».