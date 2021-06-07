Папа на Corpus Domini: Церковь – это горница для всех, а не кружок для идеальных

Вечером 6 июня Папа Франциск возглавил в Ватиканской базилике торжественную Мессу праздника Святейших Тела и Крови Христа, напомнив, что христиане нуждаются в присутствии и любви Иисуса, Который в Евхаристии делает нас причастниками вечной жизни. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима размышлял о трёх образах образах из Евангелия от святого Марка (14,12-16.22-26), и первым из них является человек с кувшином воды, который приведёт учеников в свою большую горницу. Папа отметил, что этот образ можно рассматривать как призыв к осознанию нашей жажды Бога и потребности в Нём, ностальгии по Его присутствию и любви. Мы не можем идти в одиночку, но нуждаемся в Пище и Питии вечной жизни, которые поддерживают нас в пути. Печально, что в наше время эта жажда Бога стала слабее, отметил Папа: сегодня Церковь призвана «встречаться с людьми, учиться распознавать и возрождать жажду Бога и стремление к Евангелию».

Вторым образом, по словам Святейшего Отца, является Иерусалимская горница, в которой Господь и Его ученики вкусили пасхальную трапезу. Епископ Рима отметил, что это была «просторная комната для крошечного кусочка Хлеба»: в ней Всемогущий Бог «делается крошечным, как кусочек хлеба: именно поэтому требуется большое сердце, чтобы суметь Его узнать, поклониться Ему и принять Его». Нам нужно выйти из самих себя и войти в большое помещение горницы: мы будем поражены простором смиренного, безграничного, любящего присутствия Бога. Именно поэтому в присутствии Евхаристии необходимо изумление и поклонение, — в противном случае не будет пути к Господу. Папа Франциск подчеркнул, что Церковь должна быть большой, просторной гостиной, а не маленьким замкнутым кружком: она призвана быть «общиной с широко раскрытыми объятиями, принимающими всех», куда может войти каждый праведник и грешник. Евхаристия предназначена для уставших и изголодавшихся на этом пути. «Церковь совершенных и чистых – это комната, в которой нет места никому».

Последний образ из праздничного Евангелия напоминает, что Иисус преломил хлеб, и это – «исключительный евхаристический жест», «отличительный знак нашей веры, место нашей встречи с Господом», Который становится Агнцем и, не требуя жертв, приносит в жертву Самого Себя, чтобы мы могли возродиться к новой жизни. Поэтому «в Евхаристии мы созерцаем Бога любви и поклоняемся Ему». В этом поразительном жесте мы поклоняемся безграничной любви и тому дару, который преподносит нам Господь. Чтобы поклоняться Евхаристии и жить Ею, мы должны принять Божью любовь, открыть сердца братьям и сёстрам, разделить их страдания и помогать им в нуждах. Святейший Отец подчеркнул, что наши празднования Евхаристии преображают мир в той мере, в какой мы позволяем себе «преобразиться и стать хлебом, преломлённым для других».

В конце проповеди Папа напомнил, что процессия с Пресвятыми Дарами, которая является отличительной чертой праздника Святейших Тела и Крови Христовых, напоминает о нашем призвании идти и с радостью нести Иисуса тем, кого мы встречаем в повседневной жизни. Пусть Церковь – община верующих с кувшинами воды и открытыми сердцами – станет «большой и гостеприимной комнатой, куда каждый может войти и встретить Господа», пожелал Епископ Рима.

На завершение Божественной литургии в базилике Ватикана последовало молитвенное поклонение Пресвятым Дарам.

Фото: vatican.va