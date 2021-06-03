Папа: мы всегда находимся в центре молитвы Господа

Как уже сообщалось, в минувшую среду Папа Франциск провел очередную общую аудиенцию. На ней Святейший Отец продолжил размышления о молитве е в ее разных аспектах, на этот раз на тему «Иисус – модель и душа любой молитвы». Подробности передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

На состоявшейся 2 июня общей аудиенции Папа подчеркнул, что, согласно Евангелиям, молитва была основным моментом во взаимоотношениях Иисуса Христа с учениками, и это становится ясным уже в выборе будущих апостолов. Евангелист Лука помещает это в контекст молитвы, рассказывая: «В те дни взошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами» (Лк 6,12-13). Таким образом, Иисус выбирает учеников после ночи молитвы, и кажется, что нет никакого иного критерия для этого выбора, кроме диалога Иисуса с Отцом. Если судить по тому, как в дальнейшем повели себя эти люди, выбор этот вовсе не был оптимальным: ученики бежали, оставив Господа одного накануне Страстей, не говоря уже о предательстве Иуды. Но именно это и свидетельствует о том, что их имена были вписаны в Божий замысел.

В жизни Иисуса большую роль играет молитва о Своих учениках. Иногда апостолы становятся для Него причиной беспокойства, но Иисус, принявший этих людей от Отца как плод молитвы, несет их в Своем сердце даже когда они ошибаются. Иисус был наставником и другом, всегда готовым терпеливо ждать обращения Своих учеников. Вершиной этого терпеливого ожидания становится «полотно» любви, сотканное Иисусом вокруг Петра. На Тайной вечере Он говорит: «Симон! Симон! се, Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк 22,31-32). Когда мы грешим, «любовь и молитва Иисуса за каждого из нас не прекращаются, напротив, они еще сильнее, и мы находимся в центре Его молитвы», подчеркнул Папа.

Иисус возвращается к молитве в переломный момент, то есть тогда, когда подвергается испытанию вера апостолов. «Когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он спросил их: за кого почитает Меня народ? Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные за Илию; другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их: а вы за кого почитаете Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия. Но Он строго приказал им никому не говорить о сем» (Лк 9,18-21). Самые решающие моменты миссии Иисуса всегда предваряются молитвой, причем Он молится не мимоходом, а интенсивно и долго. Рассказанный Лукой эпизод об испытании веры апостолов кажется пунктом прибытия, однако это – обновленная отправная точка для учеников, подчеркнул Папа, добавив, что необходимо усиливать молитву всякий раз, когда дорога идет в гору: молитва – это единственный источник света и силы на нашем пути.

Об этом свидетельствует и рассказ о Преображении Господа, предвосхищающем Его славу. Явление этой славы происходит именно во время молитвы, когда Сын пребывает в общении с Отцом и полностью соглашается с Его волей, с Его спасительным замыслом. В этой молитве звучат и слова для находившихся там учеников: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте». Таким образом, из молитвы исходит приглашение слушать Иисуса.

Вышеприведенные отрывки из Евангелия от Луки не только учат нас молиться так, как Он молился, но и заверяют: даже если бы наши попытки молиться были тщетными, мы всегда можем полагаться на молитву Господа.

«В момент испытания, и даже когда мы грешим, Иисус молится за нас с великой любовью», — сказал в заключение Папа Франциск.

Фото — Vatican.va