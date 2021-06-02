Папа на общей аудиенции 2 июня: Евхаристия – источник благодати и света

В конце общей аудиенции 2 июня Папа Франциск сердечно приветствовал паломников, собравшихся во Дворе святого Дамасия возле Апостольского дворца в Ватикане, и верующих всего мира, следивших за встречей через СМИ. передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископ Рима заверил в молитвенной памяти стариков, молодёжь, больных и молодожёнов и отметил, что Иисус сопровождает нас в повседневной жизни, Его молитва поддерживает нас в самых обычных, будничных делах:

«Будем обращать наши мысли к Иисусу во время работы и постараемся рассмотреть Его лик в каждом встреченном человеке. Да направит нас Господь на нашем пути. Не забывайте, что Христос всегда молится о нас: Он присоединяет наши робкие молитвы к Своим собственным, чтобы представить их Небесному Отцу. Бог любит нас и имеет планы на нашу жизнь, а когда мы взываем к Нему, Он отвечает. Ведь именно Он заверил нас: ‘Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам’ (Мф 7,7)».

Папа Франциск напомнил, что в четверг 3 июня в Ватикане празднуется Торжество Святейшего Тела и Крови Христа, которое в Италии и других странах перенесено на следующее воскресенье:

«Пусть этот праздник поможет нам лучше осознать реальное присутствие Иисуса посреди нас в Евхаристии. Пусть Тело и Кровь Христа будут для каждого присутствием и поддержкой в трудностях, высочайшим утешением в ежедневных невзгодах и залогом вечного воскресения. Да обретёте вы в Евхаристии – тайне любви и славы – источник благодати и света, который освещает жизненный путь. На вас и на ваши семьи я призываю радость и мир Господень. Да благословит вас Господь!»