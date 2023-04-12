Папа: мы нуждаемся в милосердии Небесного Отца

В конце общей аудиенции Святейший Отец напомнил, что в ближайшее воскресенье Церковь будет отмечать праздник Божьего милосердия, учреждённый 30 апреля 2000 года св. Папой Иоанном Павлом II. Передает русская служба Vatican News.



Обращаясь к многочисленным паломникам, прибывшим на площадь Святого Петра из разных стран, Папа Франциск сказал:

«Мои мысли, как обычно, обращены к молодым людям, к больным, старикам и молодожёнам. В этот пасхальный период непрестанно взирайте на Воскресшего Христа, Который пожертвовал Собой ради нас, ради нашего спасения. Будем без устали молиться о многострадальной Украине».

В приветственном слове к польским паломникам Епископ Рима отметил:

«Вскоре мы будем праздновать Воскресенье Божьего милосердия; оно было установлено Иоанном Павлом II, как того пожелал Господь Иисус через святую Фаустину Ковальскую почти сто лет назад. Сегодня, когда мир всё больше страдает от войн и удаляется от Бога, мы ещё больше нуждаемся в милосердии Небесного Отца. Поэтому будем возносить молитву: ‘Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру’. Я благословляю вас от всего сердца».