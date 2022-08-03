Папа – молодёжи в Меджугорье: только Христос дарует мир

Святейший Отец обратился с приветственным посланием на хорватском языке к участникам молодёжной молитвенной встречи Mladifest, которая ежегодно проходит в Меджугорье с 1 по 6 августа. Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец подчёркивает, что в жизни очень важно идти верной дорогой, особенно когда приходят трудности; перед лицом сегодняшней несправедливости, вчерашних ран, неопределённости и беспокойства нужно «знать, в каком направлении двигаться, ибо есть немало обманчивых целей, обещающих лучшее будущее». Однако есть лишь один путь, который никогда не разочаровывает, и он ведёт к Иисусу, обещавшему духовный мир тем, кто последует за Ним.

«Придите и научитесь от Меня», – говорит Христос апостолам; по словам Папы Франциска, это призыв к движению, чтобы не позволить страху парализовать себя, но целиком доверить свою жизнь Божьему замыслу. В тёмные моменты кажется естественным замыкаться в себе, и Христос хочет спасти нас, приглашая приблизиться к Нему.

«Дорогие друзья, – пишет Папа, – с открытым сердцем идите к Нему, возьмите Его иго и научитесь от Него. Идите к Учителю, чтобы стать Его учениками и наследниками Его обетования о мире. Примите Его иго, которое поможет вам познать Божью волю и сделает вас причастниками тайны Его Креста и воскресения. ‘Иго’, о котором говорит Христос, – это закон любви, это заповедь, которую Он оставил Своим ученикам: ‘Да любите друг друга, как Я возлюбил вас’ (Ин 15,12). Ибо истинное лекарство от ран человечества – это образ жизни, основанный на братской любви, которая коренится в любви Божьей».

Следовать за мудрым Божественным наставником и подражать Ему, пишет далее Папа Франциск, значит не полагаться лишь на собственные силы, но перенимать образ мышления, взгляд и действия Христа, облекаясь в смелость, сострадание и надежду. Вверяя молодых людей Пресвятой Деве Марии, Епископ Рима подчёркивает, что Божья Матерь является прекрасным «знаком надежды в неспокойном море», который направляет нас к гавани мира.

В конце послания молодым участникам молитвенной встречи в Меджугорье Святейший Отец пишет:

«В это время, в сердце лета, Господь приглашает вас провести с Ним каникулы в самом особенном месте – в вашем собственном сердце. Дорогие молодые люди, в эти дни вы отдыхаете в Иисусе Христе, и я поручаю всех вас Пресвятой Деве Марии, нашей Небесной Матери, дабы по её заступничеству и примеру вы взяли на себя благое и лёгкое иго следования за Христом. Пусть любящий взгляд Бога Отца ежедневно сопровождает каждого их вас, чтобы в отношениях с другими людьми вы были свидетелями подаренного вам мира. Об этом я молюсь и благословляю вас, а также прошу молиться обо мне».