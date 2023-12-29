Папа – молодёжи Тэзе: дерзайте строить иной мир

28 декабря Папа Франциск направил приветственное послание участникам 46-й европейской встречи Тэзе, организованной в Любляне на тему «Идти вместе». Передает русская служба Vatican News.

«Дорогие друзья, мы живём в шумном мире, где ценности тишины и внимания подавлены, – отмечает Епископ Рима. – В связи с этим я приглашаю вас заново открыть для себя глубокое измерение слушания. Слушать – это акт любви, основа доверия. Без умения слушать мало что может вырасти или развиться. Слушая, мы предоставляем другому человеку пространство, необходимое ему для существования».

В послании за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец констатирует, что в современном обществе «насилие занимает всё больше места». Поэтому в эти трудные времена, наполненные конфликтами и войнами, молодёжь призвана «созидать иной мир, мир слушания, диалога и открытости», чтобы «продемонстрировать другие мечты, которые этот мир не предлагает, засвидетельствовать красоту великодушия, служения, чистоты, крепости, прощения, верности своему призванию, молитве, борьбе за справедливость и общее благо, любви к бедным и социальной дружбе» (Christus vivit 36).

Комментируя тему встречи – «Идти вместе», – Епископ Рима подчёркивает, что это также означает «преградить путь маргинализации, закрытости, исключению и отвержению какой-либо категории людей». Святейший Отец призывает молодых участников 46-й европейской встречи Тэзе стать «строителями мостов между народами, культурами и религиями», превратить мечты о любви, справедливости и мире в конкретную реальность, жить настоящим и не приносить в жертву «драгоценную молодость на алтарь ложных удовольствий и легковесности».