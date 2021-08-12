Папа молится об упокоении новопреставленного кардинала Сомало (1927-2021)

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 94-летнего испанского кардинала Эдуардо Мартинесе Сомало; последний раз Святейший Отец навестил его в Ватикане на прошлой неделе, когда силы пожилого иерарха уже были на исходе. Телеграмму соболезнований направил также государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В послании на имя племянника кардинала, монсеньора Фернандо Мартинеса, Папа с благодарностью отзывается о многолетних и плодотворных трудах испанского иерарха при Святейшем Престоле:

«С искренним восхищением я вспоминаю долгий и богатый опыт, приобретённый новопреставленным кардиналом в качестве усердного сотрудника шести моих предшественников, которые поручали ему деликатные и важные должности. Я благодарю Господа за его верное и щедрое служение Церкви и Святейшему Престолу».

Епископ Рима возносит молитвы, дабы по материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы Господь принял новопреставленного иерарха «в Небесную отчизну и позволил ему возрадоваться блаженством, уготованным верным служителям Евангелия».

В конце телеграммы Папа Франциск от всего сердца преподаёт утешительное апостольское благословение всем, кто скорбит о кончине Эдуардо Мартинеса Сомало, выражая особую благодарность сёстрам-монахиням, которые в последние годы с любовью заботились о нём.

По сообщению Зала печати Ватикана, 13 августа в 11 часов заупокойное богослужение по испанскому кардиналу возглавит у Алтаря кафедры в Ватиканской базилике кардинал-декан Джованни Баттиста Ре.



Источник: Vatican News