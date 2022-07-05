Папа молится об упокоении бразильского кардинала Хуммеса

Папа Франциск выразил глубокие соболезнования в связи со смертью 87-летнего бразильского кардинала Клаудиу Хуммеса, который после долгой болезни скончался утром 4 июля в Сан-Паулу, сообщает русская служба Vatican News.

Аури Альфонсу Хуммес родился 08 августа 1934 г. в Монтенегру, в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Вступил в орден францисканцев с именем Клаудиу, в 1958 г. был рукоположен в священники, а в 1975 г. – во епископы. Возглавлял епархии Санту-Андре, Форталезы и Сан-Паулу; на консистории 2001 года Папа Иоанн Павел II возвёл иерарха в сан кардинала.

С 2006 по 2011 год Клаудиу Хуммес занимал должность префекта Конгрегации по делам духовенства. Участвовал в конклавах, избравших Бенедикта XVI и Франциска. Поздравляя с избранием Хорхе Бергольо, кардинал Хуммес напутствовал его словами: «Никогда не забывай о бедных»: этот совет побудил Святейшего Отца взять имя Франциск в честь Ассизского бедняка.

По возвращении в Бразилию кардинал возглавлял Епископскую комиссию Амазонии, Епископскую конференцию Бразилии и созданную в 2021 году Церковную конференцию Амазонии (CEAMA).

В телеграмме на имя архиепископа Сан-Паулу кардинала Одилиу Педру Шерера Святейший Отец с благодарностью отзывается о новопреставленном иерархе, называя его ревностным пастырем, верно служившим Богу и Вселенской Церкви на протяжении многих лет. Епископ Рима возносит молитвы о вечном упокоении кардинала Хуммеса и в знак утешения и христианской надежды преподаёт участникам похоронных богослужений апостольское благословение, отмечая:

«Я всегда храню в памяти слова, которые сказал мне дом Клаудиу 13 марта 2013 года, попросив не забывать о бедных».

Похороны бразильского иерарха состоятся в полдень 6 июля в кафедральном соборе Сан-Паулу. С его смертью Коллегия кардиналов начитывает 207 иерархов, из которых 116 избирателей и 91 без права голоса.