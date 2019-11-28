Папа молится о жертвах землетрясения в Албании

27 ноября на общей аудиенции в Ватикане Папа Франциск выразил солидарность и духовную близость жителям Албании, сильно пострадавшим в эти дни от разрушительного землетрясения. По последним данным, погибли по меньшей мере 26 человек, более 600 получили ранения и 20 человек пропали без вести. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Обращаясь к паломникам на площади Святого Петра, Епископ Рима сказал: «Албания была первой европейской страной, которую я хотел посетить. Выражаю близость пострадавшим, молюсь о погибших, раненых и об их семьях. Да благословит Господь этот возлюбленный народ». В телеграмме соболезнований за подписью ватиканского госсекретаря кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец вверяет жертв землетрясения промыслу и милосердию Всемогущего Бога, заверяя в своей молитвенной поддержке раненых и всех пострадавших от этого стихийного бедствия.

Сразу после первых разрушений албанское отделение фонда «Каритас» и его епархиальная сеть принялись помогать пострадавшим. Албанское Министерство внутренних дел, которое задействовало восемь центров приема беженцев, обратилось к поместному «Каритас» с просьбой о сопровождении людей, потерявших кров. Сообщается о значительном ущербе, причинённом церквям и приходским зданиям. Итальянское отделение «Каритас» заявило о своей готовности поддержать Албанию в этой новой чрезвычайной ситуации. В специальном обращении албанские католические епископы выразили близость всем, кто физически и духовно пострадал от стихии.