Папа молится о жертвах террористов в Нигерии
В конце общей аудиенции Папа Франциск заверил в своих молитвах о народе Нигерии, которую по-прежнему орошает кровь жертв терроризма.
В прошлую субботу, напомнил Папа, на северо-востоке страны были зверски убиты более ста человек.
«Да примет их Бог в Свой покой и да утешит их близких; да обратит Он сердца тех, кто совершает подобные злодеяния, тяжко оскорбляющие Его имя».
Источник: Vatican News
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