Папа молится о жертвах террористов в Нигерии

В конце общей аудиенции Папа Франциск заверил в своих молитвах о народе Нигерии, которую по-прежнему орошает кровь жертв терроризма.

В прошлую субботу, напомнил Папа, на северо-востоке страны были зверски убиты более ста человек.

«Да примет их Бог в Свой покой и да утешит их близких; да обратит Он сердца тех, кто совершает подобные злодеяния, тяжко оскорбляющие Его имя».



Источник: Vatican News