Папа молится о раненном в Южном Судане миссионере

Папа молится об итальянском миссионере, раненном в Румбеке (Южный Судан). Иеромонах Карлассаре, который вскоре станет епископом, был переведён в кенийскую больницу для надлежащего лечения, в то время как президент Салва Киир призывает к скорейшему расследованию происшествия.

Папа Франциск возносит молитвы о выздоровлении о. Кристиана Карлассаре: директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни сообщил о беспокойстве Папы Франциска по поводу 43-летнего миссионера-комбонианца, раненного в результате нападения в Южном Судане.

8 марта сам Папа Римский избрал его епископом епархии Румбек, – города с преобладанием народности динка, крупнейшей из этнических групп в стране. Епископская хиротония состоится 23 мая.

В настоящее время жизнь иеромонаха из итальянского рода Виченца вне опасности: он находится в больнице в Найроби, где ему сделали переливание крови. Президент Южного Судана Салва Киир обратился к местным властям с просьбой провести скорейшее расследование и найти преступников, напавших на о. Кристиана в его доме. «Власти не допустят, – заявил президент Киир, – чтобы действия нескольких злоумышленников повлияли на планы Церкви».

«Я прощаю тех, кто стрелял в меня»: это были первые слова о. Карлассаре. Миссионер призвал верующих молиться прежде всего «о жителях Румбека, которые страдают гораздо больше». О. Кристиан – самый молодой в мире итальянский епископ. Ранее католическую епархию Румбека возглавлял другой комбонианский миссионер, о. Чезаре Маццолари, умерший в 2011 году, за несколько дней до провозглашения независимости Южного Судана; с того момента кафедра оставалась вдовствующей.

Причины нападения на миссионера до сих пор неизвестны; в качестве подозреваемых были задержаны 24 человека, и скорее всего речь не идёт об ограблении. Первыми на помощь священнику пришли медработники из гуманитарной организации «Врачи для Африки» (Medici con l’Africa. Cuamm): их центр находится недалеко от здания епархиальной курии, что позволило им немедленно вмешаться и предотвратить худшее. Территория Румбека в течение многих лет является ареной межплеменных конфликтов, которые могли стать причиной нападения на миссионера.



Источник: Vatican News