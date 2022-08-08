Папа молится о погибших польских паломниках
Папа Франциск возносит молитвы о польских паломниках, которые стали жертвами аварии в субботу 6 августа в Хорватии, по дороге к богородичному святилищу в Меджугорье. Сообщает русская служба Vatican News.
После чтения молитвы «Ангел Господень» 7 августа Святейший Отец выразил глубокие соболезнования и помолился о погибших, раненых и родственниках паломников из Польши, вверив их материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы.
Автобус перевозил 43 человека, включая двух водителей, трёх священников и шесть монахинь: он сошел с трассы после 5 часов утра, примерно в 60 километрах к северу от Загреба.
По меньшей мере 12 человек погибли, 32 получили ранения, 18 тяжелораненых пассажиров были доставлены в местные больницы.
Польские судебные власти начали расследование причин катастрофы.
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