Папа молится о погибших польских паломниках

Папа Франциск возносит молитвы о польских паломниках, которые стали жертвами аварии в субботу 6 августа в Хорватии, по дороге к богородичному святилищу в Меджугорье. Сообщает русская служба Vatican News.

После чтения молитвы «Ангел Господень» 7 августа Святейший Отец выразил глубокие соболезнования и помолился о погибших, раненых и родственниках паломников из Польши, вверив их материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы.

Автобус перевозил 43 человека, включая двух водителей, трёх священников и шесть монахинь: он сошел с трассы после 5 часов утра, примерно в 60 километрах к северу от Загреба.

По меньшей мере 12 человек погибли, 32 получили ранения, 18 тяжелораненых пассажиров были доставлены в местные больницы.

Польские судебные власти начали расследование причин катастрофы.