Папа молится о новопреставленном Сильвио Берлускони

«Выдающийся деятель итальянской политической жизни, исполнявший государственные функции стойко и энергично». Такими словами Папа Франциск вспоминает Сильвио Берлускони, бывшего премьер-министра и лидера партии «Вперёд, Италия», который скончался 12 июня в миланской больнице San Raffaele в возрасте 86 лет. Передает русская служба Vatican News.

В телеграмме соболезнований на имя дочери политика Марии Эльвиры Святейший Отец заверяет её семью в духовной близости и «сердечном участии в трауре».

Папа Франциск возносит молитвы Богу о «вечном упокоении для новопреставленного и сердечном утешении для всех, кто скорбит о его кончине». «Я присоединяюсь к скорби молитвенной памятью», – гласят последние строки телеграммы за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Похороны итальянского политика состоятся в среду 14 июня в миланском кафедральном соборе; заупокойное богослужение возглавит архиепископ Марио Дельпини.

Соболезнования на имя старшей дочери Берлускони направил также кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции. Выражая близость скорбящей семье, иерарх вспоминает новопреставленного лидера как «предпринимателя в различных секторах социальной, культурной и финансовой жизни страны, ведущую фигуру национальной политической жизни в течение последних тридцати лет». Кратко напоминая о политических позициях, которые Сильвио Берлускони занимал в парламенте и на посту премьер-министра, кардинал Дзуппи подчёркивает «воодушевлённое усердие», которые политик проявлял в Европейском парламенте.