Папа молится о народах Гаити и Вьетнама

После чтения молитвы Angelus в последнее воскресенье октября Папа Франциск заверил в своей близости народ Вьетнама, страдающий из-за наводнений, вызванных ливневыми дождями; тысячи людей пришлось эвакуировать. Папа обратился к властям страны и к поместной Церкви с призывом откликнуться на нужды пострадавших.

Епископ Рима заверил в своей молитве о Сицилии, пострадавшей от ураганов, и о народе Гаити, живущем в условиях гуманитарной катастрофы. Папа призвал лидеров государств поддержать эту страну и не оставлять ее народ наедине с трагедией.

Святейший Отец напомнил о беатификации, которая состоялась 30 октября в Испании: к лику блаженных были причислены четыре священника из Братства епархиальных священников — тружеников Сердца Иисуса. Франсиско Сохо Лопес, Миллан Гарде Серрано, Мануэль Гальсера Виделлет и Акилино Пастор Камберо были убиты из ненависти к вере во время гражданской войны в Испании в 1930-х гг. Папа отметил, что они были ревностными пастырями и не теряли мужества во время гонений; сегодня они являются особенным примером для подражания, прежде всего для молодых священников.

Далее Святейший Отец упомянул о климатическом саммите COP-26, который начался в Глазго. «Давайте помолимся, дабы стон земли и крик бедных были услышаны, да принесет эта встреча эффективные решения и дарует надежду будущим поколениям», – сказал Папа и пригласил паломников посетить фотовыставку, которая в связи с этим событием открылась на площади Святого Петра; автор экспозиции на тему энциклики Laudato si’ – молодой художник из Бангладеш.



Источник: Vatican News