Папа молится о мире в Нигере и регионе Сахель

Святейший Отец присоединяет свой голос к голосу епископов Нигера, призывая к миру в этой африканской стране, и возносит молитвы об усилиях международного сообщества по поиску мирного решения на благо всех жителей Нигера и региона Сахель. Передает русская служба Vatican News.

«Я с тревогой слежу за тем, что происходит в Нигере, – заявил Папа Франциск 20 августа после чтения воскресной молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра. – Присоединяюсь к призыву епископов о мире в стране и стабильности в регионе Сахель. Своими молитвами я сопровождаю усилия международного сообщества по скорейшему поиску мирного решения на благо всех. Давайте помолимся за возлюбленный народ Нигера и призовем также мир для всех народов, израненных войной и насилием. Особенно помолимся о многострадальной Украине», – призвал Епископ Рима.

На фоне кризисной ситуации в Нигере католические иерархи Западной Африки призвали к мирному урегулированию ситуации в стране, высказавшись против любого военного вмешательства. Лидеры монашеских конгрегаций и орденов, несущих служение в Западной Африке, присоединились к епископам региона, выступив против любого военного вмешательства в Нигере, охваченном переворотом, заявив, что это только ухудшит ситуацию.

В заявлении, распространенном на прошлой неделе информационным агентством Aci Africa, члены Региональной конференции главных настоятелей Западной Африки повторили призыв Региональной епископской конференции Западной Африки к Экономическому сообществу западноафриканских государств (ЭКОВАС) изучить другие формы вмешательства в решение кризиса, начиная с поиска переговоров.

«Мы присоединяемся к призывам о сдержанности, дальновидности и ответственности со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств и других региональных и международных органов в этом деликатном вопросе», – говорится в заявлении.