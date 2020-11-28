Папа молится о мире в Эфиопии

Директор Ватиканского зала печати Маттео Бруни сообщил, что Папа Франциск внимательно следит за новостями из Эфиопии, где уже несколько недель продолжается военное столкновение в районе Тыграй и прилегающих к нему областях.

В результате насилия погибли сотни мирных жителей, десятки тысяч были вынуждены бежать в Судан. Столкновения в Эфиопии с каждым днём становятся всё более интенсивными и уже привели к тяжелой гуманитарной ситуации.

Во время воскресной молитвы «Ангел Господень» 8 ноября Папа Франциск упомянул о конфликте в африканской стране: «Увещевая стороны отказаться от попытки вооруженного столкновения, я призываю всех к молитве и к братскому уважению, к диалогу и к мирному прекращению разногласий».



Источник: Vatican News