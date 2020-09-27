Папа молится о мире на Кавказе (ВИДЕО)

После чтения молитвы «Ангел Господень» 27 сентября Святейший Отец упомянул о столкновениях на Кавказе. Подробности сообщает София Халходжаева (Vatican News).

«Дорогие братья и сёстры, поступают тревожные вести о столкновениях на Кавказе. Я молюсь о мире на Кавказе и прошу конфликтующие стороны предпринять конкретные действия доброй воли и братства, которые могли бы привести к решению проблем не силой оружия, а посредством диалога и переговоров. Помолимся все вместе о мире на Кавказе», – призвал Святейший Отец.

«Сегодня Церковь отмечает День беженцев и мигрантов, продолжил Папа. – Приветствую беженцев и мигрантов, присутствующих здесь на площади ‹…›. В этом году я посвятил своё послание внутренним переселенцам, вынужденным бежать, как Иисус. О них, и о тех, кто им помогает – наша память и молитва», – сказал Святейший Отец.

Сегодня также отмечается Всемирный день туризма, сказал далее Епископ Рима: «Пандемия серьёзно поразила этот важный сектор для многих стран. Я выражаю поддержку тем, кто трудится в этой сфере, особенно маленьким семейным предприятиям и молодёжи, и надеюсь, что им удастся вскоре оправиться от нынешних трудностей».

Завершая встречу, Святейший Отец обратился с особыми словами поддержки к женщинам и тем, кто борется с раком груди. «Господь да поддержит ваши усилия», – сказал Папа.