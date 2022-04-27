Папа – миссионерам милосердия: будьте щедрыми в прощении

25 апреля Святейший Отец встретился в Зале Павла VI с участниками Третьей всемирной встречи миссионеров милосердия, — священниками, которых в 2015 году, во время Юбилея милосердия, Папа наделил особыми полномочиями отпускать в Таинстве Покаяния грехи, которые относятся к компетенции Апостольского Престола. Передает русская служба Vatican News.

По традиции, Епископ Рима основал своё обращение к пресвитерам на библейских размышлениях: на этот раз центральным персонажем стала праведная моавитянка Руфь. Ситуация этой бедной молодой вдовы, по словам Папы, «была одной из худших, какие только можно себе представить»: в чужой стране она не имела никакой поддержки и защиты, а единственным близким человеком для неё была свекровь Ноэми. Благодаря своей бескорыстной щедрости по отношению к свекрови Руфь вошла в историю спасения. Бедная чужестранка, с трудом добывающая пропитание, была вознаграждена за верность, настойчивость и доброту обилием Божьих даров. Таким образом, эта женщина стала примером «преодоления многоликих форм отчуждения и маргинализации, которые таятся в нашем поведении», подчеркнул Папа Франциск:

«В Книге Руфь Бог не произносит ни слова. Он упоминается много раз, персонажи часто обращаются к Нему, но Он молчит. Однако мы обнаруживаем, что Бог общается именно через Руфь. Каждый её жест доброты по отношению к Ноэми, которая считала себя ‘озлобленной против Бога’, становится осязаемым знаком близости и доброты Господа. Через эту праведницу нам даётся постичь присутствие Бога в жизни людей. Наш путь бывает тяжёлым, тернистым, иногда преисполненным печали, однако Господь выходит вместе с нами, чтобы явить Свою любовь. Именно мы, через наше служение, должны предоставить голос Богу и показать лик Его милосердия. Давайте никогда не забывать, что Господь действует в наших буднях не через ошеломляющие деяния, а тихим, незаметным, простым способом, являя Себя через людей, становящихся таинством Его присутствия».

Епископ Рима призвал миссионеров милосердия остерегаться любого осуждения и всегда стараться понять кающегося, смотреть на его жизнь в целом. Исповедники призваны всегда «иметь под рукой покров милосердия, чтобы окутать его теплом всех, кто обращается за прощением; предлагать утешение печальным и одиноким и быть щедрыми, как Руфь». «Только так Господь признает вас Своими верными служителями», – подчеркнул в конце обращения Папа Франциск.