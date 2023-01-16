Папа: мир, отвергающий больных, циничен

Папа Франциск принял на аудиенции итальянских медицинских работников технических специальностей, связанных с радиологией, реабилитацией и профилактикой. Передает русская служба Vatican News.

Св. Отец отметил, что во время пандемии представители этих профессий пережили особый опыт, который «трудно себе представить»: «Чувство долга, воодушевленное силой любви, побудило вас посвятить себя служению ближнему даже с риском для собственного здоровья», — сказал папа, выразив медработникам признательность и напомнив, что скоро, 11 февраля, будет отмечаться Всемирный день больного. Это событие «приглашает нас к размышлениям об опыте болезни», а также о «культуре заботы», которую олицетворяет Добрый самарянин из евангельской притчи. По словам Папы, эта притча указывает на конкретный тип поведения, присущий тем, кто «принимает на себя хрупкость других людей» и не соглашается строить такое общество, в котором исключаются наиболее уязвимые.

Папа процитировал энциклику Fratelli tutti, подчеркнув, что служение медицинских работников помогает «поднимать и реабилитировать» пациентов, и напомнив, что в центре всегда должен быть человек со всеми его измерениями, включая духовное.

«Но и вы сами, работники санитарной сферы, тоже люди, и вы нуждаетесь, чтобы кто-то позаботился и о вас посредством признания вашего служения, соблюдения надлежащих условий труда и содействия необходимого числа лечащих врачей, так чтобы право на здоровье было признано за всеми».

«Здоровье, — не роскошь! Мир, отвергающий больных, где отказано в лечении тем, кто не может себе его позволить, — это мир циничный и лишенный будущего», — сказал в заключение встречи Папа и призвал медицинских работников не пренебрегать этическими ценностями, незаменимыми ориентирами для этой профессии.