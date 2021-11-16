Папа: место бедных не на паперти, а в сердце Церкви

По случаю V Всемирного дня бедных Папа Франциск направил видеопослание международной благотворительной ассоциации Fratello («Брат»), которая заботится о самых нуждающихся.

В наши дни «многие люди переживают крайне трудные и порой невыносимые ситуации», отмечает Епископ Рима и просит у бедных «прощения от имени всех христиан, которые обижали, игнорировали и унижали их».

Святейший Отец выражает свою близость людям, находящимся в нужде, и заверяет: велика к ним любовь Бога, Который пришёл в этот мир «ради неимущих, малых, больных, израненных жизнью, огорчённых, чтобы наполнить их Своей любовью». Каждый человек – это храм Божий, каждый бедный – сокровище Церкви, и его место не на паперти, а в самом сердце Церкви.

Папа Франциск призывает неимущих предоставить Иисусу первое место в их сердцах и быть свидетелями Его любви в этом мире. В конце видеопослания Епископ Рима заверяет бедных в молитвенной памяти и вверяет их небесному заступничеству Пресвятой Девы Марии.



Источник: Vatican News