Папа: литургия не может быть полем для самодеятельности

Ностальгически оплакивая прежние тенденции или желая навязать новые, мы рискуем предпочесть одну часть целому, предпочесть ʺяʺ Народу Божьему, абстрактное конкретному, идеологию общению, а в конечном счете – мирское духовному.

Папа Франциск встретился с участниками пленарного заседания Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств, которое проходило с 13 по 15 февраля на тему «Литургическая подготовка Народа Божьего».

Обращаясь к членам Конгрегации, Святейший Отец отметил, что встреча проходит в особенный момент: 50 лет назад, 8 мая 1969 года, святой Павел VI учредил названную Конгрегацию с тем, чтобы «придать форму обновлению, инициированному Вторым Ватиканским собором». А именно, речь шла о публикации литургических текстов согласно критериям и решениям Отцов собора, с целью содействия активному, осознанному и благочестивому участию Народа Божьего в Христовых тайнах.

«Чтобы улучшилось качество литургии, недостаточно поменять богослужебные книги, — пояснил Папа. – Чтобы жизнь была поистине хвалой, угодной Богу, необходимо изменить сердце!». Именно поэтому Святейший Престол придает столь важное значение литургической подготовке, которой была посвящена пленарная сессия Конгрегации: «Литургия — это не идея, которую нужно усвоить, а жизнь, которая формирует», — отметил Папа Франциск, предостерегая от «идеологической поляризации. Она «возникает в том случае, если, считая собственные идеи правильными для всех контекстов, мы принимаем позицию непрерывной диалектики по отношению к тем, кто их не разделяет. Таким образом, исходя, быть может, из некоторых сомнений, связанных с сегодняшним контекстом, мы рискуем замкнуться в прошлом, которого больше нет, или спасаться бегством в то, что мы считаем будущим. Однако отправным пунктом должно служить признание реальности священной литургии, живого сокровища, которое нельзя сводить к вкусам, рецептам и веяниям, но которое следует принимать с послушанием и продвигать с любовью как незаменимую пищу для органичного роста Народа Божьего.

Литургия не может быть полем для самодеятельности, — она являет церковное общение. Поэтому в молитвах и жестах звучит ʺмыʺ, а не ʺяʺ; это реальная община, а не идеальный субъект. Ностальгически оплакивая прежние тенденции или желая навязать новые, мы рискуем предпочесть некую часть целому, ʺяʺ — Народу Божьему, абстрактное конкретному, идеологию общению, а в корне – мирское духовному».

Литургическая подготовка должна помочь Народу Божьему «лучше усвоить молитву Церкви, любить ее как опыт встречи с Господом и братьями и в свете этого вновь открыть для себя ее содержание и соблюдение обрядов». Литургическая подготовка направлена на «обращение жизни посредством впитывания образа мыслей и действий Господа», поэтому она не может ограничиваться лишь сведениями о литургических текстах и обрядах. Как пастыри, так и миряне должны научиться «понимать их значение и символический язык, включая искусство, пение и музыку, а также тишину, которые служат совершаемой тайне», подчеркнул Папа Франциск.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News