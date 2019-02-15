Папа: литургия не может быть полем для самодеятельности

Папа: литургия не может быть полем для самодеятельности

Февраль 15, 2019

Ностальгически оплакивая прежние тенденции или желая навязать новые, мы рискуем предпочесть одну часть целому, предпочесть ʺяʺ Народу Божьему, абстрактное конкретному, идеологию общению, а в конечном счете – мирское духовному.

встретился с участниками пленарного заседания Конгрегации богослужений и дисциплины Таинств, которое проходило с 13 по 15 февраля на тему «Литургическая подготовка Народа Божьего».

Обращаясь к членам Конгрегации, Святейший Отец отметил, что встреча проходит в особенный момент: 50 лет назад, 8 мая 1969 года, святой Павел VI учредил названную Конгрегацию с тем, чтобы «придать форму обновлению, инициированному Вторым Ватиканским собором». А именно, речь шла о публикации литургических текстов согласно критериям и решениям Отцов собора, с целью содействия активному, осознанному и благочестивому участию Народа Божьего в Христовых тайнах.

«Чтобы улучшилось качество литургии, недостаточно поменять богослужебные книги, — пояснил Папа. – Чтобы жизнь была поистине хвалой, угодной Богу, необходимо изменить сердце!». Именно поэтому Святейший Престол придает столь важное значение литургической подготовке, которой была посвящена пленарная сессия Конгрегации: «Литургия — это не идея, которую нужно усвоить, а жизнь, которая формирует», — отметил Папа Франциск, предостерегая от «идеологической поляризации. Она «возникает в том случае, если, считая собственные идеи правильными для всех контекстов, мы принимаем позицию непрерывной диалектики по отношению к тем, кто их не разделяет. Таким образом, исходя, быть может, из некоторых сомнений, связанных с сегодняшним контекстом, мы рискуем замкнуться в прошлом, которого больше нет, или спасаться бегством в то, что мы считаем будущим. Однако отправным пунктом должно служить признание реальности священной литургии, живого сокровища, которое нельзя сводить к вкусам, рецептам и веяниям, но которое следует принимать с послушанием и продвигать с любовью как незаменимую пищу для органичного роста Народа Божьего.

Литургия не может быть полем для самодеятельности, — она являет церковное общение. Поэтому в молитвах и жестах звучит ʺмыʺ, а не ʺяʺ; это реальная община, а не идеальный субъект. Ностальгически оплакивая прежние тенденции или желая навязать новые, мы рискуем предпочесть некую часть целому, ʺяʺ — Народу Божьему, абстрактное конкретному, идеологию общению, а в корне – мирское духовному».

Литургическая подготовка должна помочь Народу Божьему «лучше усвоить молитву Церкви, любить ее как опыт встречи с Господом и братьями и в свете этого вновь открыть для себя ее содержание и соблюдение обрядов». Литургическая подготовка направлена на «обращение жизни посредством впитывания образа мыслей и действий Господа», поэтому она не может ограничиваться лишь сведениями о литургических текстах и обрядах. Как пастыри, так и миряне должны научиться «понимать их значение и символический язык, включая искусство, пение и музыку, а также тишину, которые служат совершаемой тайне», подчеркнул Папа Франциск.


Ольга Сакун

Источник: Vatican News

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