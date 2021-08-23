Папа: литургия должна вновь обрести центральное место в Церкви

С 23 по 26 августа в Кремоне проходит 71-я Национальная литургическая неделя, организованная итальянским церковным движением «Литургическое действие». По этому случаю Папа Франциск направил её участникам приветственное послание за подписью госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Святейший Отец возносит хвалу Господу за возможность провести это событие после печального 2020 года, когда из-за пандемии COVID-19 встречу пришлось отложить. Серьёзные испытания в жизни Церкви и ограничения в проведении богослужений повлияли на выбор темы нынешней Литургической недели – «Это совершайте в память обо Мне (Лк 22,19): ‘Где двое или трое собраны во имя Моё’ (Мф 18,20). Общины, литургии и территории».

По словам Папы Франциска, еженедельные собрания во имя Господа всегда были в глазах верующих объективной реальностью, от которой нельзя отказаться и которая неразрывно связана с их идентичностью: к сожалению, именно воскресная встреча с Христом серьёзно пострадала во время самой острой фазы распространения пандемии. Однако любовь к Господу и пастырская креативность побуждали духовенство и мирян искать иные способы укрепления веры и любви к Господу и братьям; Церковь терпеливо ожидала возвращения к полноте Евхаристического богослужения в мире и безопасности, подчёркивает Епископ Рима:

«Это было тяжёлое и мучительное ожидание, озарённое тайной Креста Господня и принесшее плоды во многих делах заботы, братской любви и служения людям, которые больше всего пострадали от последствий чрезвычайной санитарной ситуации».

Печальный опыт прошлогоднего литургического «поста», отмечает Папа, подчеркнул благость долгого пути, пройденного со времён Второго Ватиканского собора и начертанного конституцией Sacrosanctum Concilium. Время лишений позволило осознать «важность Божественной литургии для жизни христиан, которые находят в ней объективное посредничество, исходящее из факта, что Иисус Христос – это вовсе не идея и не чувство, а живая Личность, и Его Тайна – это историческое событие». Молитва христиан совершается посредством Священного Писания, Святых Таинств, литургических обрядов, церковной общины, причём материальную, физическую сферу молитвы нельзя игнорировать, ибо в Иисусе Христе она стала путём спасения.

Святейший Отец отмечает, что «приостановка» литургии на довольно длительное время, а также трудности при возобновлении богослужений «подтвердили то, что уже стало очевидным на воскресных собраниях итальянского полуострова: тревожный знак продвинутого этапа смены эпохи», — подчёркивает Епископ Рима:

«Мы наблюдаем, как в реальной жизни людей изменилось само восприятие времени и, следовательно, воскресного дня и пространства; это пагубно отразилось на жизни общины и на восприятии себя общиной, людьми, семьёй, на отношениях с территорией. Таким образом, воскресное собрание оказывается несбалансированным как с точки зрения присутствия поколений, так и вследствие культурной неоднородности, трудностей гармоничной интеграции в приходскую жизнь».

Воскресная Евхаристия, напоминает Папа, должна быть вершиной всей приходской деятельности и «источником миссионерского динамизма, чтобы нести Евангелие милосердия на географические и экзистенциальные окраины». Святейший Отец надеется, что Национальная литургическая неделя предложит новые направления для литургического окормления христиан: воскресная Месса, приходское служение, обряды должны «выйти из ситуации маргинальности, к которой они, как кажется, неумолимо приближаются, и вновь занять центральное место в вере и духовности верующих». Добрым знаком на этом пути, по словам Папы, является недавняя публикация третьего издания Римского миссала и готовность итальянских епископов возродить литургическую подготовку святого Народа Божьего.

В конце послания Епископ Рима заверяет в молитвах участников 71-й Национальной литургической недели, от всего сердца преподаёт им апостольское благословение и отмечает утешительный факт, что встреча проходит на «территории, которая сильно пострадала от пандемии», но в то же время «увидела столько процветания, направленного на облегчение огромных страданий».



Источник: Vatican News