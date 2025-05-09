Папа Лев XIV: программа первых дней понтификата

Новоизбранный Папа Лев XIV в пятницу отслужит свою первую мессу с кардиналами в Сикстинской капелле, а в воскресенье обратится к верующим с молитвой Regina Coeli. В понедельник состоится аудиенция для представителей СМИ.

Глава пресс-службы Святейшего Престола обнародовал график первых официальных мероприятий новоизбранного Папы Римского Льва XIV.

9 мая 2025 года новый Понтифик, согласно традиции, возглавит Святую Мессу в Сикстинской капелле вместе с Коллегией кардиналов. Торжественная литургия начнется в 11:00 по римскому времени.

В воскресенье 11 мая в 12:00 Папа Лев XIV вновь появится в центральной лоджии Ватиканской базилики, чтобы возглавить пасхальную молитву «Царица Небесная» (Regina Coeli). Это будет первое воскресное молитвенное обращение нового Папы к верующим и паломникам, которые соберутся на площади Святого Петра.

Кроме того, как сообщил Маттео Бруни, в понедельник 12 мая в 10:00 утра Понтифик проведет в Зале Павла VI в Ватикане аудиенцию с представителями СМИ, которые рассказывают всему миру об этих насыщенных событиями днях.

Ожидается, что в ближайшие дни будет также объявлена ​​дата торжественной инаугурационной Мессы, во время которой Папа Римский Лев XIV официально начнет свое служение в качестве Епископа Рима и пастыря Вселенской Церкви.



По материалам Vatican News