Папа: красота спасет мир, но мир должен спасти красоту

Святейший Отец обратился с посланием к молодым студентам — участникам проекта «Глобальный образовательный пакт во имя святой Урсулы». Передает русская служба Vatican News.

Ссылаясь на источник вдохновения проекта – «прекрасную девушку Урсулу», святую мученицу, известную своей необычайной красотой, Папа Франциск призывает студентов «показывать свою красоту – не красоту, модную в глазах мира сего, но красоту подлинную». Приводя знаменитую фразу из «Идиота» Достоевского — «красота спасет мир», Папа добавил, что и «мир должен спасти красоту». Подлинная красота – не та, которой любовались Нарцисс или Дориан Грей: эта красота никогда не увядает, ведь она является отражением красоты Божественной.

Красота – это один из избранных путей к Богу, напоминает Папа. Однако красота не может замыкаться в себе, подобно не желавшему взрослеть Питеру Пэну или молодым хикикомори, которые боятся иметь дело с окружающим миром: красота действенна и плодотворна.

«Будьте всегда открыты и отважны, как святая Урсула», — пишет Папа, призывая молодежь защищать красоту, открываться навстречу другим, воспринимать инаковость не как угрозу, а как богатство.

В конце послания Папа приглашает участников проекта на Всемирный день молодежи, который будет проходить в следующем году в столице Португалии.