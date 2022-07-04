Папа – конголезцам: «Мир начинается с каждого из нас»

3 июля в Ватиканской базилике Папа Франциск принял участие в красочном богослужении согласно заирскому обряду вместе с конголезской общиной Рима и делегацией из Южного Судана. Тем самым Святейший Отец выразил близость к народам охваченных войной африканских стран, в которые он должен был отправиться в эти дни с паломничеством мира и примирения, но был вынужден отложить его по состоянию здоровья. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди Епископ Рима напомнил, что Африка нуждается в людях, живущих по Евангелию. «Как христиане, мы не можем довольствоваться посредственностью. Мы должны быть миссионерами Иисуса», – подчеркнул Папа. Основываясь на рассказе о семидесяти двух учениках из Евангелия от Луки, которых Иисус отправил на миссию, Святейший Отец отметил, что Господь не дал посланникам никакого специального снаряжения, но поставил рядом с каждым брата: единство с братом является условием успешной миссии, в центре которой находится послание мира. Христианин – это носитель мира, потому что Сам Христос есть мир, сказал Папа Франциск:

«Сегодня, дорогие братья и сестры, помолимся о мире и примирении на вашей родине, в израненной и истерзанной Демократической Республике Конго. Мы присоединяемся к Святым Мессам, которые совершаются в вашей стране с этим намерением, и молимся, дабы христиане были свидетелями мира, способными преодолеть любое чувство злобы и мести, преодолеть искушение не верить в возможность примирения, справиться с любой нездоровой привязанностью к собственной группе, заставляющей презирать других. Брат, сестра, мир начинается с тебя и с меня, с каждого из нас, с сердца каждого человека. Если живёшь в Его мире, приходит Иисус, а затем изменяются и твоя семья, и твоё общество. Они меняются, если изначально твоё сердце не находится в состоянии войны, если оно не вооружено обидой и гневом, не разделено, не раздвоено, не лукавит. Навести мир и порядок в своём сердце, погасить жадность, ненависть и обиду, избегать коррупции, обмана и хитрости: именно с этого начинается мир».