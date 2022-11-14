Папа: коммуникация должна давать голос безгласным

В минувшую субботу 12 ноября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Клементийском зале участников пленарной ассамблеи ватиканского Департамента коммуникации, проходившей на тему Синода. Передает русская служба Vatican News.

В тексте обращения, переданном своим сотрудникам, Епископ Рима подчёркивает, что синодальный путь направлен на слушание, понимание и воплощение в жизнь воли Божьей, которая раскрывается «Церкви в целом»: лишь в живой ткани церковных отношений можно слушать и понимать говорящего с нами Господа. Если же нет совместного пути, возникает риск превратиться в организацию, уже не способную помочь просиять свету послания Учителя и привнести благоухание в различные события мира. Христос настойчиво призывает учеников быть солью земли и светом миру, – именно поэтому «синодальное измерение является конститутивным измерением Церкви».

В Священном Писании, отмечает Папа, есть немало историй, «в которых мы порой ошибочно видим героев-одиночек». Авраам последовал за голосом Божьим вместе с семьёй; Моисей исполнил миссию освободителя Израиля с помощью ближайших родственников; Мария из Назарета вознесла свою хвалебную Песнь в присутствии Елисаветы и сумела защитить младенца Иисуса благодаря Иосифу. Сам Иисус – в ночь борения в Гефсиманском саду – нуждался в самых близких друзьях-апостолах.

«Вклад коммуникации, – подчёркивает Папа, – заключается именно в реализации общинного измерения, способности к отношениям, призвания к связям. Таким образом мы понимаем, что задача коммуникации – способствовать близости, давать голос отверженным, привлекать внимание к тому, что мы обычно отбрасываем и игнорируем. Коммуникация – это, так сказать, ремесло связей, в которых звучит и слышен голос Бога».

Святейший Отец обращает внимание сотрудников департамента на основные цели коммуникации: сделать людей менее одинокими, предоставлять голос безгласным и «упражняться в труде общения». Нередко даже в Евангелии встречается медлительность в понимании слов Иисуса или «недоразумения, которые превращаются порой в настоящие трагедии, как это случилось с Иудой Искариотом, спутавшим миссию Христа с политическим мессианством». Однако «те, кто знают способ действия Святого Духа, хорошо понимают, что Он любит создавать единство из разнообразия и создавать гармонию из беспорядка». Единство подразумевает различие взглядов в стремлении к истине, борьбу с клеветой, словесным насилием, персонализмом и фундаментализмом, которые лишь сеют расколы.

Папа Франциск отмечает, что работа Департамента коммуникации Святейшего Престола «не является чисто технической»: его призвание затрагивает «саму церковность», служение которой означает быть надёжными и одновременно смелыми в выборе новых путей, подчёркивает Епископ Рима.