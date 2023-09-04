Папа – католикам Монголии: малочисленность – не проблема, а ресурс

Отдать жизнь ради Евангелия: именно в этом заключается миссионерское призвание христианина. Об этом Папа Франциск говорил во время встречи с духовенством и миссионерами, живущими этим призванием в Монголии – стране с незначительным, но заметным католическим меньшинством. Встреча проходила в кафедральном соборе Святых апостолов Петра и Павла в Улан-Баторе. Передает русская служба Vatican News.

В начале встречи Святейший Отец поблагодарил выступивших со свидетельством священника, монахиню и мирянку и возблагодарил Бога словами из 34 Псалма: «Вкусите, и увидите, как благ Господь!». Вкусить и увидеть: радость и благость Господа не мимолетны, они остаются внутри и придают вкус жизни, отметил Папа, сказав, что он хотел бы почувствовать вкус веры на монгольской земле, и вспомнил тех, кто отдал жизнь ради ее евангелизации. Прежде всего это епископ Венсеслао Падилья, первый апостольский префект, первопроходец современного периода жизни Церкви в Монголии. Однако, заметил Папа, вера здесь зародилась задолго до 90-х годов прошлого столетия. Ее корни восходят еще к первому тысячелетию, когда вдоль Шелкового пути ширилось евангелизационное движение сирийской традиции. Папа упомянул о дипломатических миссиях XIII столетия, а также о назначении Апостольским Престолом в 1310 году Иоанна из Монтекорвино первым епископом Ханбалыка. Именно этот подвижник впервые осуществил перевод Книги Псалмов и Нового Завета на монгольский язык. История евангелизации продолжилась в 1992 году прибытием первых миссионеров, среди которых Папа Франциск в особенности упомянул о ревностном корейском миссионере Стефане Сонхён Киме.

Папа упомянул о многочисленных каритативных начинаниях Церкви в Монголии, которые являются как бы визитной карточкой местных христиан. «Вкусить и увидеть Господа» означает также вновь и вновь возвращаться к изначальному взгляду, от которого все родилось: без него мы лишаемся сил, а пастырский труд рискует стать бесплодным «предоставлением услуг».

«Господь Иисус, посылая Своих в мир, послал их не для распространения политической мысли, но чтобы они жизнью свидетельствовали новизну отношений с Его Отцом, Который стал “нашим Отцом”».

Святейший Отец подчеркнул, что Святой Народ Божий в Монголии имеет всю полноту духовных даров, и именно в этой перспективе пригласил духовенство и мирян видеть в своем епископе «не менеджера, а живой образ Христа Доброго пастыря, Который собирает и ведет Свой народ; ученика, исполненного апостольской харизмы, чтобы созидать наше братство во Христе и все больше укоренять его в этой нации, обладающей благородной культурной самобытностью. Тот факт, что ваш епископ является кардиналом, — еще одно выражение близости: все вы, далекие только физически, очень близки сердцу Петра», — подчеркнул Папа Франциск и особым образом остановился на понимании церковного общения:

«Церковь нельзя понять на основании чисто функционального критерия, согласно которому епископ – это своего рода модератор разных компонентов, например, по принципу большинства, — но на основании духовного принципа, согласно которому Сам Иисус присутствует в личности епископа, чтобы обеспечить общение Своего мистического Тела. Иными словами, единство Церкви – не вопрос порядка и уважения и даже не “хорошая стратегия” командной работы: это вопрос веры и любви к Господу, верности Ему. Поэтому важно, чтобы все церковные компоненты сплотились вокруг епископа, представляющего живого Христа посреди Своего народа».

Папа призвал миссионеров в Монголии быть всегда рядом с людьми, изучать их язык и любить культуру, а также ничего не опасаться, ведь, как гласит тот же 34 Псалом, «ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе».

На пути учеников-миссионеров у духовенства и мирян Монголии есть «надежная опора»: небесная Матерь, почитаемая в образе статуи, которая была обнаружена посреди отбросов, на свалке: «Она, непорочная, незапятнанная грехом, пожелала сделаться настолько близкой, чтобы смешаться с отбросами общества, — из нечистот явилась чистота Пресвятой Божьей Матери». Сославшись на местную легенду о царице Алунгоо, Папа пригласил монгольских христиан созерцать в Деве Марии Божественный свет, который свыше сопровождает день за днем шаги их Церкви.

Малочисленность поместной Церкви – это не проблема, а ресурс, отметил Папа в конце встречи: «Бог любит малость и любит совершать великие дела через малость». Поэтому монгольские католики не должны бояться скудных цифр, медленных успехов и незначительности, сказал Папа и от всего сердца поблагодарил духовенство и миссионеров «за жизни, отданные Евангелию».

Затем Папа произнес первые слова молитвы «Радуйся, Мария» на монгольском языке; молитву подхватили присутствовавшие, и Св. Отец благословил статую Богородицы, преподнесенную ему тремя представителями поместной Церкви.