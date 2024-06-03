Папа: израненный мир нуждается в благоухании хлеба любви. Святая Месса в Латеранской базилике (+ ФОТО)

Вечером 2 июня, в праздник Святейшего Тела и Крови Христа Папа Франциск возглавил в римской базилике Св. Иоанна на Латеранском холме торжественную Мессу, коротая по традиции завершилась евхаристической процессией к базилике Санта-Мария-Маджоре. Передает русская служба Vatican News.

Посреди невзгод мира сего Господь никогда нас не оставляет, но всегда ищет, ждёт и сопровождает, «вплоть до того, что отдает Себя, беспомощного, в наши руки», отметил в проповеди Епископ Рима и посвятил размышления трём евхаристическим темам – благодарению, воспоминанию и присутствию.

Слово Евхаристия означает благодарение, и мы признательны Богу за Его бесчисленные дары в нашей жизни. Мы призваны правильно использовать наши способности и таланты, но также «прощать и поднимать тех, кто ошибается и падает по слабости или ошибке: всё является даром, и ничего нельзя терять». У каждого должен быть шанс подняться и встать на верный путь, и помочь «в этом – наша миссия».

Святейший Отец напомнил, как важно совершать воспоминание искупительных страстей, смерти и воскресении Христа: «Нужно вспоминать свою жизнь, успехи и ошибки, вспоминать протянутую десницу Господа, которая всегда помогает подняться, помнить о Божьем присутствии в нашей жизни». Отдавая людям Своё Тело и Кровь, Иисус учит людей жертвовать собой в пользу ближних и нуждающихся.

«Кто-то считает, что истинная свобода – это думать только о себе, наслаждаться жизнью, делать всё, что хочется, не обращая внимания на других. Но это не свобода, а скрытое рабство», – подчеркнул Епископ Рима, отметив, что истинную свободу можно обрести лишь склоняясь в служении другим.

Размышляя о реальном присутствии Христа в Евхаристии, Папа Франциск отметил, что Господь никогда не оставляет нас, а ждёт, когда мы примем Его в виде священного Хлеба. Его реальное присутствие побуждает нас быть рядом с братьями и сёстрами; весь мир отчаянно нуждается в хлебе Евхаристии, чтобы улицы, ставшие грудами развалин из-за войны, эгоизма и равнодушия, могли снова наполниться покоем и запахом свежеиспеченного хлеба.

«Необходимо вернуть в наш мир добрый, свежий аромат хлеба любви, неустанно надеяться и возрождать то, что губит ненависть».

В конце проповеди Папа отметил, что Евхаристическая процессия между римскими базиликами пройдёт «не для того, чтобы покрасоваться нашей верой, а чтобы пригласить всех приобщиться к Хлебу Евхаристии, к новой жизни, которую даровал нам Иисус».