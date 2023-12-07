Папа и Совет кардиналов обсудили роль женщин в Церкви

4 и 5 декабря в Ватикане состоялось очередное заседание Совета кардиналов под председательством Папы Франциска. Центральной темой размышлений иерархов была роль женщин в Церкви. Передает русская служба Vatican News.

В ходе встречи в Доме Святой Марфы с докладами выступили приглашённые доценты богословских университетов: Лючия Вантини, монахиня Линда Почер и о. Лука Кастильони. Совет подтвердил необходимость учитывать женский аспект как в самой Церкви, так и в отдельных христианских общинах: это позволит включить незаменимый вклад женщин в процессы размышления и принятия решений, отмечается в коммюнике Зала печати Ватикана.

«Большая девятка» рассмотрела общественно-политическую и церковную ситуацию в регионах происхождения членов Совета, уделив особое внимание кризису в Украине, тяжёлой ситуации на Святой Земле, а также работе 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28).

Американский кардинал Шон Патрик О’Мэлли представил несколько гипотез о реорганизации ассамблей епископских конференций в контексте профилактики злоупотреблений в отношении детей и уязвимых лиц. Кроме того, члены «Большой девятки» обсудили первую сессию XVI Генеральной ассамблеи Синода епископов и продолжили размышления «о реализации духа, принципов и критериев апостольской конституции Praedicate evangelium в епархиальных куриях».

Следующее заседание Совета кардиналов запланировано на февраль 2024 года.