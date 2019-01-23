Папа и нунций Гуджеротти обсудили обстановку на Украине

В понедельник 21 января Святейший Отец принял на частной аудиенции монс. Клаудио Гуджеротти, титулярного архиепископа Равелло и Апостольского нунция на Украине.

В ходе беседы Святейший Отец, который с глубоким участием и ежедневно следит за событиями на Украине, затронул деликатный вопрос внутриправославных отношений, а также вклада католических общин Украины во благо страны.

Папа и нунций обсудили общественно-политическую обстановку и подчеркнули необходимость предпринять все усилия для достижения мира посредством диалога ради блага граждан, стремясь к улучшению условий жизни для всех и к достижению полной религиозной свободы.

Папа заверил в своей молитве об Украине и передал ее народу апостольское благословение.



Источник: Vatican News