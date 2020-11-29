Папа и новые кардиналы посетили Бенедикта XVI (+ ФОТО)

Вечером 28 ноября, после консистории в базилике Святого Петра, Папа Франциск и одиннадцать новых кардиналов, присутствовавших в Риме, посетили Папу на покое Бенедикта XVI. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По сообщению пресс-службы Святейшего Престола, встреча иерархов в часовне ватиканского монастыря Mater Ecclesiae прошла в дружественной атмосфере, каждый из кардиналов был лично представлен Йозефу Ратцингеру.

Посещение монастыря Mater Ecclesiae в Ватикане уже стало обычаем, начиная с консистории 2016 года. В 2014 и 2015 годах Папа на покое принимал участие в церемонии возведения в сан кардиналов в базилике Святого Петра. В прошлом году, приветствуя новых кардиналов, Бенедикт XVI напомнил им о важности быть верными Папе Римскому.