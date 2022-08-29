Папа готов отправиться в Северную Корею во имя братства

В минувшую среду Папа Франциск дал интервью корейскому телеканалу KBS: в центре получасовой беседы были дорогие Святейшему Отцу темы, изложенные в энциклике Fratelli tutti: вопросы войны и мира, а также обеспокоенность производством оружия, отнимающего необходимые ресурсы у человечества. Передает русская служба Vatican News.

По словам Папы, как только он получит приглашение посетить Северную Корею, то немедленно, без колебаний он отправится в это паломничество во имя братства. Если нет братства, подчеркнул Святейший Отец, начинается война; в то время как средства, ежегодно идущие на производство оружия, могли бы решить проблему голода и образования детей. Вся планета находится в состоянии войны, подчеркнул Епископ Рима, напомнив о забытых конфликтах в Сирии и Йемене: именно поэтому необходимо непрестанно трудиться ради мира, который является Божьим даром, призванием и в то же время евангельской Заповедью блаженства.

Папа Франциск призвал корейских католических священников всё более становиться миротворцами и отправляться на зарубежные миссии, где особо требуется духовная и пастырская поддержка. В связи с этим был упомянут новоназначенный кардинал – архиепископ Лазарь Ю Хён-шик, префект Департамента по делам духовенства, который, по словам Папы, очень близок к пресвитерам.

Во время беседы Святейший Отец обратился к молодым жителям Южной Кореи, призвав их не забывать о собственных корнях: они должны использовать драгоценный опыт старших, чтобы уподобиться доброму дереву, которое питается от корня и приносит плоды. Только так можно создать лучший мир; его нужно безустанно строить с помощью креативности, идя за голосом большого сердца, не ведающего границ.



(На фото — Папа Франциск и будущий кардинал Лазарь Ю Хён-шик, VI Азиатский день молодёжи, 2014 г.)